Ideale bijbaan: voor 60 euro potje voetbal kijken

Ze duiken steeds vaker op in voetbalstadions: (jonge)mannen die tijdens de wedstrijd negentig minuten lang met hun telefoon in de weer zijn. Op het scherm staan in verschillende kleuren Engelse termen als home free kick, away attack en red card risk die ze na elke actie aantikken.

We trokken afgelopen zondag tijdens Vitesse-Ajax op de perstribune zo’n man aan zijn jasje om te vragen wat hij in vredesnaam aan het doen was. „Ik vroeg me al af wanneer er iemand naar me toe zou komen met die vraag”, aldus de 30-jarige Wesley lachend. Hij wil niet met zijn achternaam en foto in de krant, maar tijdens de rust nam hij in de Gelredome alle tijd om uit te leggen wat dat continue gepriegel op zijn telefoon te betekenen heeft.

Wedkantoren

„Voor het bedrijf Inplay Sportsdata hou ik alle statistieken van een wedstrijd bij. Op welk gedeelte van het veld de bal zich bevindt, uitballen, hoekschoppen, noem maar op. Die verstuur ik naar een match operator, die het in zijn eigen systeem verwerkt. De informatie wordt verkocht aan partijen als wedkantoren en websites die live de statistieken van een duel weergeven. Voor mij een prima bijbaantje, want ik krijg 60 euro plus reiskostenvergoeding per wedstrijd betaald.”

Behalve als hij een doelpunt, gele kaart of een andere situatie mist. Dan wordt maar liefst de helft van het bedrag ingehouden door zijn werkgever. „Eén foutje is funest. Ik moet binnen drie seconden aangeven als er wordt gescoord en een keertje deed ik dat pas na zeven seconden. Toen kreeg ik maar 30 euro voor dat duel. Ik moet bijvoorbeeld ook aangeven als er een kans is op een rode kaart. Dan kan het wedkantoor snel die weddenschap schrappen, zodat mensen niet meer kunnen gokken op een rode kaart. Als wij de eerste zijn met het melden van belangrijke statistieken zijn er meer afnemers die daar geld voor willen betalen.”

Groene, witte, blauwe en rode knoppen op de telefoon van Wesley.

Het werkt ook de andere kant op. Zodra mensen op de tribune weten dat de informatie van Wesley naar een bepaald wedkantoor wordt gestuurd, kunnen ze hem proberen te beïnvloeden. „Het is mij niet overkomen, maar in België schijnen mijn collega’s soms gesommeerd te worden een doelpunt net iets later door te geven, zodat die matchfixers nog even snel geld kunnen inzetten op een treffer. Dat moet je natuurlijk negeren, maar zo gemakkelijk is dat niet als er een 2 meter lange beer van een vent tegenover je staat. Ik zou me heel ongemakkelijk voelen.”

Belchinees

In de Gelredome hoeft hij zich daar geen zorgen over te maken. „Bij Vitesse is het perfect geregeld. Hier mogen we op de perstribune zitten, zodat we rustig ons werk kunnen doen. Bij andere clubs heb ik minder ‘bescherming’. Toen ik twee jaar geleden voor het eerst naar een wedstrijd ging, kwam er een steward naar mij toe om te vragen wat ik met die telefoon aan het doen was. Hij dacht dat ik een Belchinees was! Zelfs de politie werd erbij gehaald. Toen ik uitlegde wat voor werk ik deed keerde de rust terug. Want het is volledig legaal wat wij doen, alleen mensen zijn er nog niet goed van op de hoogte.”

Wesley probeert vooral te genieten van zijn bijbaan naast zijn vaste werk als engineer. „Ik kan als voetballiefhebber lekker naar wedstrijden kijken en krijg er nog een leuk zakcentje voor ook, ideaal. Want er zit een leuk bonussysteem aan vast. Als ik tien wedstrijden op een rij geen fout maak, krijg ik drie keer zoveel betaald. Het kan behoorlijk oplopen. Ik zit niet elke week in een stadion, omdat ik ook nog een gezinnetje heb. Ik heb nu een kleine zeventig wedstrijden gedaan en slechts één keer een foutje gemaakt. Ik hoop het nog heel lang te kunnen blijven doen.”

