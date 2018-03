Gertjan Verbeek ontslagen bij FC Twente

Laat de naam van Cristiano Ronaldo vallen en de ogen van Justin Kluivert beginnen automatisch te glinsteren. De mondhoeken van de Ajacied krullen omhoog als hij begint te vertellen wat de Portugese superster voor hem betekent. De kans is groot dat het 18-jarige talent vanavond tijdens het oefenpotje in Genève een van de beste voetballers aller tijden tegen het lijf loopt. Kluivert bleef afgelopen vrijdag tegen Engeland aan de kant, maar bondscoach Ronald Koeman heeft beloofd tegen de Europees kampioen een heel ander team te laten starten.

„Ronaldo is een voorbeeld voor mij”, zegt Kluivert. „Lionel Messi is de beste voetballer ter wereld, maar Ronaldo is mijn voorbeeld. Dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar het is wel zo. Ik vind het mooi om te zien hoe hij voor het voetbal leeft. Op social media is goed te volgen wat Ronaldo er allemaal voor doet. Misschien kan ik daar nog iets van leren.”

Kluivert houdt Ronaldo niet alleen in de gaten als er een wedstrijd van Real Madrid wordt uitgezonden. De vleugelaanvaller zoekt op YouTube ook vaak naar beelden van toen de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal aan het begin van zijn carrière stond. „Als 18-jarige speelde hij onbevangen en maakte hij veel acties. Er mislukte ook best veel bij hem. En dan gewoon doorgaan hè? Zo zie je maar dat je altijd moet blijven proberen. Ronaldo is zo ontzettend doelgericht, niet normaal. Vlak voordat hij op doel schiet, maakt hij nog net even een beweging naar links of naar rechts. Dat levert per seizoen zes of zeven doelpunten extra op. Dat wil ik bij mezelf ook verder en verder ontwikkelen.”

Ook Steven Berghuis noemt het ‘speciaal’ dat de jonge internationals van Oranje op hetzelfde veld staan als Ronaldo. „Hij blijft maar scoren, samen met Messi is hij de beste speler ter wereld. Als ik naar wedstrijden van hem kijk, let ik vooral op hoe hij positie kiest voor het doel. Hoe maakt hij zijn doelpunten en vanaf waar? Dat gebeurt voornamelijk binnen een strook van elf meter. Dus daar moet je zijn als je goals wilt maken.”

Quincy Promes, ook een vleugelflitser, is iets genuanceerder. Hij geniet van wat Ronaldo wekelijks presteert, maar meer ook niet. „Ik ben meer een Messi- of Neymar-man. Bovendien zie ik Portugal als collectief, niet als één speler. Ronaldo is natuurlijk wel de gevaarlijkste speler, daar moeten we ons tegen zien te wapenen.”

De vraag is hoe en die kan het best worden beantwoord door verdedigers. Stefan de Vrij speelde in 2013 al een keer eerder met Nederland tegen Portugal. Het oefenduel eindige destijds in 1-1, mede door een treffer van Ronaldo in de 87e minuut. „Je moet 90 minuten lang scherp zijn en goed de situaties lezen. Wanneer grijp je in, wanneer wacht je af? Tegen Engeland merkten we ook al dat we tegen topaanvallers speelden: snelheid, loopacties, slimmigheid, balvaardigheid, noem maar op. Dat is niet makkelijk om te verdedigen. Maar het is altijd mooi als je je kunt meten met de besten.”

Stefan de Vrij in duel met Cristiano Ronaldo in 2013. Foto: AFP

Matthijs de Ligt heeft nog maar vier interlands achter zijn naam, maar weet wat het grote gevaar is tegen Portugal. „We moeten vooral niet te veel ontzag hebben voor Ronaldo. Als we ons alleen op hem focussen, dan loopt het niet goed af. Als verdediger kun je hem sowieso niet in je eentje afstoppen, dat zullen we als team moeten doen. Andere jongens krijgen nu waarschijnlijk een kans van de bondscoach, maar ik hoop natuurlijk wel dat ik mag spelen. Dat doe ik altijd, maar tegen Ronaldo zéker.”

Na afloop wordt het waarschijnlijk dringen om het shirtje van Ronaldo. Kluivert: „Ik ben niet zo van het vechten om een shirtje, maar als ik de kans krijg laat ik die natuurlijk niet liggen.”

