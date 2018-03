Frustrerende race voor gretige Max Verstappen

De verwachtingen waren hooggespannen voor de eerste Formule 1-race van het seizoen, maar Max Verstappen kwam niet verder dan een zesde plek. Sebastian Vettel won in Melbourne, Lewis Hamilton en Kimi Raikkonen finishten als tweede en derde. Ook Daniel Ricciardo en Fernando Alonso eindigden voor Verstappen.

Gretig

‘OK, Max no heroics...just get a feel for the track’, klonk het tijdens de kwalificatie over de boordradio, maar Max Verstappen liet dat advies links liggen en trapte het gaspedaal nog maar eens in. Het tekende de gretigheid van de jonge Nederlander die zichzelf vergeleek met een leeuw die te lang gekooid was.

Al die voorbeschouwingen, het gepraat over zijn titelkansen, Verstappen onderging het de afgelopen weken in Barcelona en Melbourne gelaten en professioneel, maar zo vlak voor de eerste race van het seizoen bleek dat’ie er ook wel klaar mee was. „Ik ben blij dat het nu echt gaat beginnen. Pas na de eerste race en de komende weken kun je zeggen hoe de wagen zich verhoudt tot de rest en wat je van dit seizoen kunt verwachten.”

Kwalificatie

Verstappen zei dat hij in iedere geval een goed gevoel had bij de RB14 en toonde zich gematigd tevreden nadat hij de kwalificatie afsloot op plek 4. „Zonder mijn foutje in de laatste kwalificatierondje had ik op de eerste startrij gestaan. Het gat met Lewis Hamilton zal tijdens de race een stuk kleiner zijn.”

Verstappen gaf in de kwalificatie 0,7 seconde toe op de Brit, die in Melbourne voor de zevende keer in zijn loopbaan van pole vertrok. „Zonder dat foutje in bocht 13 was het gat een halve seconde geweest”, zei Verstappen. „Dit is niet het circuit dat ons het beste ligt, dus we mogen uiteindelijk best tevreden zijn.”

Valse start

Die tevredenheid verdween echter meteen bij de start als sneeuw voor de zon toen Kevin Magnussen Verstappen inhaalde. Hierdoor kwam Verstappen vast te zitten achter de Haas-coureur en hij zag het gat met het podium steeds groter worden. Dit tot grote frustratie van de Nederlander die alles in de strijd gooide om Magnussen voorbij te komen.

In zijn strijd hielp het ook niet mee dat de achterkant van de RB14 aan ‘het zwabberen’ was. In de tiende ronde verloor Verstappen de controle in de eerste bocht; hij spinde, maar kon gelijk door. Het zorgde er wel voor dat Verstappen terugviel naar de achtste plek.

Pech

Zijn strategie, Verstappen wilde op de ultrasoft band een aanval wagen op het podium en vervolgens de race uitrijden op de softband, kon meteen de prullenbak in. Het enige wat Verstappen nog restte was de race uitrijden en hopen op fouten of pech bij anderen. Die pech overkwam het team Haas. Zowel bij Magnussen als Grossjean zouden er problemen zijn geweest met het bevestigen van de wielen.

Verstappen probeerde ondertussen nog te jagen op Alonso, maar het lukte hem niet om de tweevoudig wereldkampioen te verrassen op het circuit van Melbourne waar het sowieso moeilijk is om in te halen. Een teleurstellende zesde plek was wat restte voor Verstappen die heel wat meer had verwacht van de eerste race van het seizoen.

