Dit is de technische staf van Koeman bij Oranje

Als voetballer kun je vandaag de dag niet meer aankomen met een bezoekje aan een gewone kapper. Het moet allemaal gek, gekker, gekst. Zo is ‘Smokey Barber’ in Engeland immens populair onder spelers die het liefst elke week hun coupe laten bijwerken. Tijdens de knipbeurt draagt hij een gasmasker. Sorry? Ja, de kapper draagt een gasmasker terwijl hij voetballers voorziet van een ‘fresh’ kapsel.

Ook Nederlandse spelers die in Engeland actief zijn hebben inmiddels hun weg naar de mysterieuze kapper gevonden. Op de Facebookpagina van Smokey Barber maakt Virgil van Dijk deel uit van de profielfoto, op Instagram zien we Leroy Fer in de kappersstoel zitten en tijdens een interview met Ziggo Sport werd Patrick van Aanholt onder handen genomen door mysterieuze kapper.

Tijdens de reportage zit de verdediger in zijn luxe huis op een keukenkruk op zijn telefoon te kijken, terwijl Smokey Barber met een tondeuse in de weer is. „Hij laat nooit zijn gezicht zien”, zegt Van Aanholt tegen de verslaggever van Ziggo Sport. „Hij wil graag het kapsel laten zien. Het gaat niet om hem, maar om zijn klant.”

#justgotsmoked

Maar door een gasmasker te dragen, trekt de kapper uiteraard juist alle aandacht naar zich toe. En dat werkt. Op Instagram heeft het account @smokey_barbers meer dan 66.000 volgers, waaronder vooral voetballers die uiteraard allemaal klant zijn. Als de knipbeurt erop zit gebruiken ze allemaal #justgotsmoked. Jesse Lindgard, Renato Sanches, Marcus Rashford, Martin Olsson, Ruben Loftus-Cheeck, noem maar op. Er is zelfs een special app waarmee een afspraak gemaakt moet worden.

Vorig jaar zorgde Smokey Barber ervoor dat de complete Engelse ploeg met een paar millimeter minder haar het veld op ging. In Nederland waren we dat gewend van Hanni Hanna, de bekendste voetbalkapper van ons land. Op social media deelt hij maar al te graag foto’s en video’s van welke (voetbal)ster hij nu weer in de kappersstoel heeft zitten.

Zo gaat Smokey Barber ook te werk, maar hij doet veel meer dan alleen aan ‘name dropping’. Hij is regelmatig in een voetbalshirt te zien met daarop SchoolExams.co.uk. Deze website helpt leerlingen zich optimaal voor te bereiden op het examen waarmee ze hun leerplichtperiode afsluiten. Leerkrachten leggen op video uit hoe je bijvoorbeeld tot het antwoord komt op een ingewikkelde wiskundevraag.

Dus voor de opleiding van de Engelse jeugd is het maar goed dat de voetbalkapper een gasmasker draagt, anders was hij nooit zo populair geweest als nu.