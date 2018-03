De Ligt moest Sneijders schoenen komen poetsen

Matthijs de Ligt begint hard te lachen als hem wordt gevraagd naar de eerste keer dat hij zich bij het Nederlands elftal mocht melden. Wesley Sneijder liet zich gelijk gelden als grote grappenmaker, herinnert de aanvoerder van Ajax zich maar al te goed.

„Kamer 210, zei hij tegen mij. Daar moest ik zijn schoenen komen poetsen, haha. Hij wilde testen hoe ik in elkaar steek. Ik ben er uiteraard niet ingetrapt en niet naar die kamer gegaan", zegt De Ligt. „Maar dat soort dingen zorgden er wel voor dat ik me gelijk thuisvoelde bij Oranje. Hij nam spelers echt bij de hand. Niet alleen door grapjes te maken, maar uiteraard ook aan de hand van tips op het veld. Sneijder is nog steeds een heel goede speler, heeft veel ervaring op eindtoernooien en daar hebben we nu niet veel spelers van in de selectie. We zullen hem, net als Arjen Robben, zeker gaan missen.”

Steunpilaar

Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het Nederlands elftal. Ronald Koeman moet bouwen aan een nieuwe selectie, die goed genoeg is om zich wél voor EK’s en WK’s te kwalificeren. Zo melden zich vandaag in Zeist vijf spelers die nog nooit eerder aan het grote Oranje hebben mogen snuffelen, terwijl De Ligt hier en daar al wordt genoemd als een van de steunpilaren van de nieuwe ploeg. Samen met verdedigers als Virgil van Dijk en Stefan de Vrij moet de pas 18-jarige Ajacied het fundament gaan vormen.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Matthijs de Ligt gaat op de foto met fans van het Nederlands elftal. Foto: ANP

„Ik weet dat dat over mij wordt gezegd, maar ik kom natuurlijk eigenlijk ook pas kijken. Een jaar geleden werd ik voor het eerst uitgenodigd”, aldus De Ligt, die pas drie interlands achter zijn naam heeft staan. Iedereen herinnert zijn afgrijselijke debuut in Bulgarije op 25 maart 2017, toen hij door Danny Blind in het WK-kwalificatieduel voor de leeuwen werd gegooid en twee keer gruwelijk de mist in ging en Nederland met 2-0 verloor.

Het heeft De Ligt nimmer van de wijs gebracht. Sterker nog, bij Ajax is hij alleen maar sterker gaan spelen en draagt hij zelfs de aanvoerdersband van de Amsterdammers. „Het is eerlijk gezegd niet heel anders dan zonder band. Ik schreeuw niet extra veel of hard ofzo”, zegt hij vlak na de 5-2 zege van gisteren bij Sparta. „In de rust stonden we gelijk en dan kun je twee dingen doen: boos met je vuist op tafel slaan of je vertrouwen in de ploeg uitspreken. Ik koos voor dat laatste door te zeggen dat Sparta in de tweede helft vanzelf moe zou worden en wij zouden gaan scoren. Dat gebeurde.”

Bizar

Door de zege gelooft Ajax stiekem nog steeds een klein beetje in de titel. „Het gat is zeven punten en wij krijgen PSV nog op bezoek. In dat duel moeten we een tik uitdelen en dan hopen op misstappen van hun kant.” Maar eerst vandaag de eerste stappen zetten in het nieuwe tijdperk van Oranje. „Er was ooit een tijd dat de Sneijders en Robbens van ons land zich voor het eerst bij het nationale elftal meldden en de oudere generatie afscheid nam. Wat spelers als Sneijder hebben gepresteerd is bizar goed. Nu is het aan ons om een dusdanig goede ploeg neer te zetten dat wij later ook kunnen zeggen dat we het goed achterlaten voor de volgende generatie. Er moeten nu nieuwe jongens opstaan.”

Tegen de debutanten zal De Ligt vandaag in ieder geval niet zeggen dat ze zijn schoenen moeten komen poetsen. „Haha, nee ik ben ook nog maar een jonkie, joh. Voor mij is het nog geen tijd om dat soort grappen te maken bij Oranje.”

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar