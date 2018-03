‘Beelden van dit WK gaan hele wereld over’

Het lijkt een stap terug in de tijd, maar af en toe een WK Allround in de buitenlucht heeft de toekomst. „Man, man, man, dit was prachtig.”

Aanjager

Tijdens de huldiging van Patrick Roest als wereldkampioen keek Rintje Ritsma even om zich heen. Hij, de voormalige ‘Beer uit Lemmer’ en viervoudig wereldkampioen, was vier jaar lang de grote animator achter het WK Allround Schaatsen dat afgelopen weekend verreden werd in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Samen met House of Sports werd de atletiekbaan omgetoverd tot de ‘Coolste baan van Nederland’, maar dat ging niet zonder slag of stoot.

„Ik voel me trots”, zegt Ritsma. „Dat beeld van 25.000 man zaterdagavond in de stromende regen is natuurlijk briljant. Dat was een verschrikkelijk mooi plaatje, dat me altijd bij zal blijven.” Het laatste WK Allround dat in de buitenlucht werd verreden stamt uit 2001. Ritsma zelf kroonde zich toen voor de vierde en laatste keer tot wereldkampioen. „Vraag iedereen van mijn generatie wat zij het mooiste WK vonden en iedereen zal Boedapest zeggen”, aldus Ritsma die in 2008 stopte.

Toekomst

Vanaf 2014 stopte hij al zijn energie om het WK Allround naar Nederland te halen. Niet Thialf, maar het Olympisch Stadion in Amsterdam moest het decor worden van het toernooi. „Er waren veel mensen tegen”, aldus Ritsma. „Een toernooi in de buitenlucht is duurder en je bent afhankelijk van het weer. Er waren nu ook een paar coaches die klaagden. Zij houden zo’n toernooi liever binnen. Maar als je niet snapt dat dit belangrijk is voor het schaatsen, voor de toekomst, dan ben je de sport niet waardig. Als we alleen maar indoor blijven rijden, dan trekken we de lijn naar beneden door.”

Het gaat namelijk niet goed met het schaatsen volgens Ritsma. „We gaan nog lastige jaren krijgen met maar één grote sponsor en schaatsploeg in Nederland. Andere schaatsers moeten maar zien of ze nog onderdak krijgen. Voor heel veel partijen zoals de KNSB en de ISU is het vijf voor twaalf om écht iets in het schaatsen te veranderen. Ik weet niet of ze dit beseffen, of hierover überhaupt wordt nagedacht.”

Evenement

Naast sport moest schaatsen als een evenement worden gezien vindt Ritsma. „Af en toe is het belangrijk om dit te doen. We moeten natuurlijk ook niet ieder jaar nu buiten gaan schaatsen, maar waarom niet eens in de vier jaar? Als het in een olympisch seizoen kan, zou dat mooi zijn. Ik merk namelijk aan de schaatsers dat ze hier graag willen zijn. Dit is echt geen moetje, wat wel vaak het geval is zo vlak na de Olympische Spelen. Ze vinden het helemaal geweldig om hier te zijn. Ik weet dat hier jongens meedoen die anders die normaal gesproken het WK zouden hebben laten schieten.”

Patrick Roest, de nieuwe wereldkampioen, beaamt de woorden van Ritsma. „Man, man, man, dit was prachtig. Ik heb nog nooit zoveel lawaai gehoord tijdens mijn races. Van mij mag er wel vaker een toernooi in de buitenlucht worden gehouden. In een stadion rijden is toch wat anders dan in een hal.” Ook Sven Kramer, de 9-voudige wereldkampioen die teleurstellend vierde werd, sprak van een prachtige ambiance. „Dit was een teleurstellend toernooi qua prestaties, maar steeds als ik op het ijs stond genoot ik van de sfeer. Zaterdag kwam de regen horizontaal uit de hemel vallen, maar iedereen bleef zitten. Dat is grote klasse.”

Uniek

Een van die 25.000 toeschouwers op wie de regen geen grip kreeg, was de Noor Johnny Jacobsen uit Farsund. „Ik ben twee keer in Stavanger geweest bij een wereldbekertoernooi, maar wat ik dit weekend heb meegemaakt is ongelooflijk. Dit is een unieke atmosfeer. Dit is geen wedstrijd meer, maar een evenement. Ik kan niet geloven dat we met zoveel mensen in één stadion zitten.”

Ook Marcel van der Zwam uit Maasland spreekt van een ‘supersfeer’. Vanaf 2013 reist hij met een vriendengroep de schaatsers in Europa achterna. Verkleed als priesters zijn ze overal geweest: Erfurt, Stavanger, Thialf natuurlijk, maar dit WK Allround is volgens hem verreweg het mooiste toernooi. „Misschien is het niet altijd even eerlijk, maar zo’n toernooi in de buitenlucht is heroïsch. De schaatsers moeten het niet alleen tegen elkaar opnemen, maar ook tegen de weerselementen. En dan de sfeer, ik heb nog nooit meegemaakt dat er zoveel mensen naar schaatsen keken. Het is goed voor de sport dat het af en toe als een evenement wordt aangekleed.”

Nieuw publiek

Veel toeschouwers in het Olympisch Stadion waren echter voor het eerst bij een schaatswedstrijd. „Dat was ook het doel”, aldus Ritsma. „Het is noodzaak dat we een nieuw publiek aanboren. Iedereen vindt het bijzonder om hier te zijn en dat maakt het toernooi succesvol. Ook al zal dit toernooi niet winstgevend zijn, we geven wél een visitekaartje af. Nu is het noodzaak dat dit concept wordt opgepakt. We zijn vorig jaar in Oslo geweest, bij het Bislettstadion. Daar is het heel goed ontvangen, maar vanuit Nederland kunnen wij niet die hele organisatie op ons nemen. We hebben Noorse partijen nodig die instappen. Maar deze beelden gaan heel de wereld over. In Noorwegen wordt op dit moment het skiën en langlaufen geskipt om dit WK uit te zenden. Dat doen ze puur vanwege de mooie plaatjes en entourage. Een mooier compliment kun je niet krijgen. Met een indoorwedstrijd was dit niet gebeurd.”

