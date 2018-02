Turnarts maakte slachtoffers tijdens onderzoek FBI

Waar bleef het ‘Dick-effect’? Iedereen bij Sparta moest lang wachten, maar tegen Willem II was het eindelijk zo ver: 1-0.

À la Boskamp

„Je mag kennelijk niet meer zeggen dat je weg gaat”, reageerde Willem II-coach Erwin van der Looi na de verliespartij tegen degradatieconcurrent Sparta. De meegereisde fans uit Tilburg willen dat hun trainer opstapt en lieten dat in woord en gebaar merken. „Loop gewoon weg, dat doe ik ook altijd”, schaterde Dick Advocaat terwijl hij zijn collega à la Johan Boskamp op zijn schouders sloeg.

De opluchting was duidelijk zichtbaar bij Advocaat die tijdens de wedstrijd amper wat kon zien. Door de laaghangende zon zat hij continu met zijn hand boven zijn ogen naar het kunstgrasveld voor hem te turen waar elf spelers van Sparta het cruciale duel tegen Willem II afwerkten. Hij leek meer op Winnetou dan op een ‘kleine generaal’. Af en toe stond Advocaat op om met driftige gebaartjes zijn bedoelingen duidelijk te maken of stak hij zijn vingers in zijn mond om te fluiten.

Troosteloos

In de 23e minuut kon hij eindelijk juichen toen Willem II-nieuweling Gilliano Wijnaldum de bal pardoes inleverde bij Fred Friday. De spits – ook nieuw, maar dan bij Sparta – pakte het cadeautje gretig uit: hij omspeelde de Tilburgse keeper Mattijs Branderhorst en bracht de thuisploeg op voorsprong. Het Kasteel ontplofte. Zou het eindelijk eens lukken een wedstrijd te winnen? Het laatste puntje dateerde van 18 november toen in Tilburg met 2-2 werd gelijkgespeeld tegen Willem II, daarna volgden acht verliespartijen. Voor de laatste overwinning moest er zelfs worden teruggegaan naar 29 oktober toen Sparta in eigen huis met 2-1 won van FC Groningen. Na 20 wedstrijden hadden de Spartanen pas elf punten en een negatief doelsaldo van 27 doelpunten en stonden ze troosteloos onderaan.

Er stond gisteren dus nogal wat druk op bij de Kasteelheren die tijdens de wintersop afscheid namen van Alex Pastoor en Advocaat binnen hengelden als coach. Advocaat, die topclubs als PSV, Glasgow Rangers, Zenit St. Petersburg en Fenerbahçe trainde en maar liefst drie keer bondscoach was van het Nederlands elftal, zou de oudste profclub van Nederland behoeden voor de Eredivisie en zijn komst zou als een magneet werken bij het aantrekken van nieuwe spelers.

Laconiek

Maar na drie wedstrijden en even zoveel nederlagen was het optimisme in Rotterdam-West aardig bekoeld. Ook de gewenste spelers bleken in veel gevallen geen zin te hebben in een avontuur op het Kasteel. Advocaat is desondanks altijd positief gebleven, zo verzekerde hij. „Mijn gevoel is nog altijd hetzelfde als de eerste dag toen ik hier kwam. We weten dat we met zijn allen hard moeten werken om erin te blijven. Ik zie het elftal beter worden, ik zie een aantal spelers groeien. Neem bijvoorbeeld Jeffrey Chabot, dat is een totaal andere speler geworden. Iemand met zelfvertrouwen. Het middenveld staat ook goed. Alleen voorin mag het wel wat beter. Het is af en toe te laconiek, maar dat heeft ook een beetje te maken met het type speler.”

Advocaat doelde daarbij vooral op Friday, die na een uur spelen in kansrijke positie wild overschoot, en invaller Dabney Dos Santos die drie minuten voor het einde op Branderhorst afliep. In plaats van de bal aan de meelopende Soufyan Ahannach te geven, ging de AZ-huurling voor eigen succes. Advocaat sloeg vertwijfeld zijn handen voor zijn ogen toen hij dat zag. „Een balletje breed leggen kan iedereen, daarvoor hoef je niet in de top te hebben gewerkt”, kwam hij op het voorval terug toen hem werd gevraagd of het niet moeilijk werken is met spelers van minder kwaliteit dan hij gewend is.

Elan

Ook Sparta-aanvoerder Ryan Sanusi ziet een stijgende lijn sinds Advocaat voor de groep staat. „Er is een nieuw elan. Advocaat heeft iedereen van ons vertrouwen gegeven. We durven meer, leggen meer agressie in de wedstrijden en spelen beter voetbal. Helaas heeft het lang geduurd totdat het resultaat te zien was. Deze overwininnig was hard nodig.”

Ondanks het hervonden vertrouwen en de lachende gezichten op het Kasteel, wordt het nog een hels karwei om Sparta te behouden voor de Eredivisie. Want ondanks de winst op Willem II speelde Roda JC met 2-2 gelijk tegen AZ, waardoor Sparta op de laatste plaats blijft staan. „We staan niet waar ik hoopte te staan”, gaf Advocaat toe. „Ik kwam voor een groep te staan die je niet kent, dat heeft tijd nodig. Maar ik zie een heel gewillig elftal, zowel tijdens de trainingen als in de wedstrijden. Dat je wedstrijden verliest is inherent aan het feit dat andere ploegen meer kwaliteit hebben dan wij. Maar met heel hard werken kunnen we veel punten halen. Er zijn veel ploegen die beter zijn dan Sparta, maar er zijn ook een stuk of zes teams die over dezelfde kwaliteiten beschikken als wij. Het wordt moeilijk, maar als er hard gewerkt wordt dan is het mogelijk.”

