Schaatsers gooien tegel bij huldiging, twee gewonden

Is het gat van vijf punten met nog tien wedstrijden te gaan nog te dichten? Waar liggen de kansen voor Ajax?

Averij

Opnieuw liep PSV averij op tegen sc Heerenveen. Eerder dit seizoen verloor de koploper in Friesland, nu kwam het in eigen huis niet verder dan 2-2 en verloor het Hirving Lozano ook nog eens met rood. De Mexicaanse topschutter mist zo de topper van volgende week tegen Feyenoord. „We staan nog steeds bovenaan, dus er is geen reden tot paniek”, bagatelliseerde PSV-doelman Jeroen Zoet het puntenverlies van zijn ploeg. Ook coach Phillip Cocu stelde dat er geen man overboord was, maar was wel heel ziek van het gelijkspel: „Het was niet nodig. We hadden de wedstrijd goed in handen, stonden met 2-0 voor. Er was niets aan de hand, tot die rode kaart. Maar goed, ik heb nooit gezegd dat we alle resterende wedstrijden zullen winnen, maar ik verwacht ook niet de concurrentie dat doet.”

Ajax profiteerde van de misstap en won gisteren in Zwolle met 0-1 van PEC Zwolle door een goal van Klaas-Jan Huntelaar. „We zijn heel tevreden”, aldus Ajax-aanvoerder Joël Veltman. „PSV heeft punten verloren, wij hebben goed gespeeld en gewonnen.” Coach Erik ten Hag zag een dominant Ajax en vond dat zijn ploeg met een nulletje of vier had moeten winnen. „Dat dit niet gebeurde was het enige minpuntje.”

Zondag 15 april staan de twee rivalen tegenover elkaar in het Philips Stadion. Stel dat Ajax de topper wint dan is het gat nog maar twee punten. Overigens zijn de statistieken in het voordeel van PSV. Van de 61 competitieduels die in Eindhoven werden afgewerkt tussen de kemphanen ging de winst dertig keer naar PSV, Ajax won maar 16 keer in Eindhoven.

Programma

Maar stel dat het Ajax lukt om in Eindhoven te winnen, dan zijn er dus nog maar twee punten te overbruggen. Volgende week gaat PSV op bezoek bij Feyenoord. De regerend landskampioen kent een teleurstellend seizoen, maar op papier is Feyenoord-PSV in een kolkende Kuip natuurlijk een topper van jewelste. Ajax heeft het heel wat makkelijker: ze krijgen ADO Den Haag op bezoek.

Het programma van de Amsterdammers oogt op het eerste gezicht gemakkelijker dan dat van PSV. Want naast het uitduel met Feyenoord, moet PSV ook nog naar Alkmaar om tegen nummer drie AZ te spelen. Ajax speelt ook nog tegen AZ, maar dan wel thuis. PSV treft daarnaast nog drie ploegen die tegen degradatie strijden en dus alles op alles zullen gooien om maar niet te verliezen: uit tegen Willem II en Roda JC en thuis tegen NAC Breda. Ajax wacht alleen de uitwedstrijd tegen Sparta. Kortom, het kan nog een spannend competitieslot worden.

PROGRAMMA PSV

Zo 25 feb: Feyenoord-PSV

Za 3 mrt: PSV-FC Utrecht

Za 10 mrt: Willem II-PSV

Za 17 mrt: PSV-VVV Venlo

Za 31 mrt: PSV-NAC Breda

Za 7 apr: AZ-PSV

Zo 15 apr: PSV-Ajax

Wo 18 apr: Roda JC-PSV

Zo 29 apr: ADO Den Haag-PSV

Zo 6 mei: PSV-FC Groningen

PROGRAMMA AJAX

Zo 25 feb: Vitesse-Ajax

Zo 4 mrt: Ajax-sc Heerenveen

Zo 18 mrt: Sparta-Ajax

Zo 1 apr: FC Groningen-Ajax

Zo 8 apr: Ajax-Heracles

Zo 15 apr: PSV-Ajax

Wo 18 apr: Ajax-VVV

Zo 29 apr: Ajax-AZ

Zo 6 mei: Excelsior-Ajax

