PSV’ers halen gram op Instagram

Stiekem hielden de Ajax-fans er al rekening mee dat de achterstand op PSV dit weekend verkleind zou worden tot twee punten. Hun eigen ploeg hoefde thuis alleen maar af te rekenen met middenmoter ADO Den Haag en Feyenoord zou in een kolkende Kuip van PSV winnen.

Balen

Het liep een tikkeltje anders. ADO hield Ajax in de ‘lunchwedstrijd’ in de Johan Cruijff Arena op 0-0 tot groot afgrijzen van het Ajax-publiek én de spelers. „Ik weet niet of dit gelijkspel beslissend is voor de titelrace”, mokte Ajax-captain Joël Veltman na afloop. „Dat zie je pas aan het einde van de rit, maar dit zijn dure punten. Je had het liefst drie punten gehad en lekker achterover geleund. Het enige wat je kan helpen... Is niets. Ik baal hier echt van.”

„Het gaf ons wel een boost”, grinnikte PSV-aanvoerder Marco van Ginkel 84 kilometer zuidelijker waar PSV later op de middag met kinderlijk gemak won van de povere thuisploeg. Het werd 1-3 door goals van Santiago Arias, de uitblinkende Steven Bergwijn en Gastón Pereiro.

„De Ajax-spelers zouden de druk op ons wel even opvoeren”, zei Van Ginkel. „Ze waren blij dat ze eindelijk een keer vroeger dan wij speelden. Toen we vlak voor de aftrap in de kleedkamer hoorden dat het 0-0 was gebleven waren we natuurlijk wel blij.”

Kritiek

Toen Van Ginkel zijn ploeggenoten op het veld bij zich riep in de ‘huddle’ haalde hij het gelijke spel van de concurrent nog even aan. „Dat was wel nodig”, lachte hij. „Want Daniel Schwaab had helemaal niet meegekregen dat Ajax niet verder was gekomen dan 0-0. Het gaf ons extra motivatie.”

Eigenlijk was die motivatie niet nodig bleek achteraf. Feyenoord speelde weliswaar armoedig, maar dat was ook de verdienste van PSV. „We wilden Feyenoord meteen onder druk zetten”, zei doelman Jeroen Zoet. „Dat strijdplan voerden we perfect uit. We hebben laten zien dat we meerdere speelstijlen beheersen.”

Want ondanks dat PSV al sinds de zesde speeldag bovenaan staat, krijgt de ploeg van Phillip Cocu de nodige kritiek over zich heen. PSV zou laf, afwachtend en berekenend spelen volgens critici. De term ‘schijtbakkenvoetbal’ viel zelfs. En die kritiek kwam toch aan bleek na de winst op Feyenoord. Op Instagram postte bijna elke PSV’er na de winst in De Kuip een kiekje waarop de selectie in de kleedkamer uitvoerig feest vierde. ‘We willen niks horen, TEAMMM’, luidde de caption van Joshua Brenet.

Statement

„Naast het feit dat we hier gewoon wilden winnen, wilden we ook een statement maken”, gaf Van Ginkel toe. „We wilden hier als een kampioen spelen en we hebben hier als een kampioen gespeeld.” Met nog negen wedstrijden te gaan heeft PSV de voorsprong op Ajax uitgebreid naar zeven punten en kan de platte kar langzamerhand uit de garage worden gehaald.

Het mooiste scenario voor Van Ginkel en zijn ploeggenoten is dat PSV op 15 april in een rechtstreeks duel met Ajax de titel verovert. „Dat zou kunnen”, lachte Van Ginkel. „Maar laten we daar maar even niet aan denken. „Natuurlijk droom ik er weleens van om als aanvoerder van PSV die schaal in ontvangst te mogen nemen, maar we zijn er nog niet. Dit was een prima weekend voor ons. We mogen nu dan ook best wel even een feestje vieren.”

