Kramer maakt seizoen af bij Sparta Rotterdam

„Wow, hij praatte tegen ons!” Een stuk of acht ballenjongens zijn helemaal uitgelaten dat dé Roger Federer ‘Later guys, I promise’ tegen ze zegt na een verzoek om een selfie en een handtekening. De beste tennisser ter wereld is in Rotterdam voor de 45e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament en dat gaat niet ongemerkt voorbij. De 20-voudig Grandslamwinnaar is de rust zelve, maar rondom hem heen is iedereen in rep en roer. Pers, fans en bobo’s, allemaal willen ze iets van de Zwitser die in Ahoy continu wordt vergezeld door twee man beveiliging.

Dikke bonus

Dat Federer in Rotterdam is noemt toernooidirecteur Richard Krajicek een dikke bonus: „De afgelopen jaren hebben topspelers zich weleens kort voor het toernooi moeten afmelden, nu konden we vorige week positief nieuws brengen. Ook weleens leuk.”

Voor Federer was Rotterdam ‘een optie’ nadat hij de Australian Open had gewonnen. „Ik had niet verwacht in Melbourne te winnen”, zegt hij op een drukbezochte persconferentie waarvoor sommige journalisten zich voor het laatste moment hebben opgegeven. Want niet alleen de kaartverkoop ging de hoogte in nadat bekend was dat Federer naar Nederland zou komen, maar ook de vraag om accreditaties.

Selectiever

Mooie bijkomstigheid is dat Federer in Rotterdam de nummer 1-positie van Rafael Nadal kan overnemen. Hij moet dan wel de halve finales halen in Ahoy. „Het is een mooie uitdaging, ik ga ervoor. Dat ik na zoveel jaar in Rotterdam weer de nummer 1 van de wereld kan worden is een mooi toeval. Ik kwam hier 19 jaar gelden voor het eerst. Samen met het toernooi van Marseille beschouw ik Rotterdam als mijn internationale doorbraak. Ik bereikte twee keer de kwartfinale en een ranking waarmee ik verder kon. Daarna won ik zes maanden geen partij meer, maar dat terzijde, haha.”

Als Federer het lukt om Nadal af te lossen is hij met zijn 36 jaar de oudste nummer 1 ooit. „Ik vind het niet lastig om ouder te worden. Oké, ik moet wat meer rust nemen en ik ben wat selectiever in het kiezen van mijn toernooien, maar dat is niet erg. Het enige wat ik niet zo leuk vind is dat ik vroeger aan een warming-up van vijf minuten genoeg had om aan een wedstrijd te beginnen. Nu doe ik daar een uur over en ben ik vaak al kapot als de partij begint, haha.”

Zenuwachtig

Na de persconferentie staat er een training op het programma. Op court 1 staat Tim van Rijthoven al ongeduldig te wachten op Federer. Als de Nederlander de laatste kwalificatieronde had gewonnen was hij woensdagavond op het centre court de tegenstander van de Zwitser geweest in plaats van de Belg Ruben Bemelmans. „Erg jammer dat het me niet is gelukt om me te kwalificeren voor het hoofdtoernooi, maar dit is ook mooi”, glundert Van Rijthoven na de training. „Richard Krajicek belde me zondagavond of ik wilde trainen met Federer. Ja, natuurlijk wilde ik dat. Federer is een legende. Ik was best wel zenuwachtig, maar na de eerste bal was dat gelukkig over.”

Terwijl de twee mannen aan het inslaan zijn stroomt de tribune vol, De meeste mensen kiezen ervoor om zo dicht mogelijk bij de baan te staan. De trainingspartij trekt meer bekijks dan de wedstrijd die tegelijkertijd wordt afgewerkt op het centre court tussen Martin Klizan en Feliciano Lopez. Federer is bijna aan te raken. Mobiele telefoons worden omhooggehouden om maar zoveel mogelijk foto’s te maken. Dit tot groot ongenoegen van een paar dames op leeftijd die wél netjes op de tribune zitten. „Er staat toch bewaking bij? Waarom grijpt die niet in, zodat de mensen die zitten ook wat kunnen zien?”

Heinde en verre

Opmerkelijk is het grote aantal bewonderaars voor Federer die uit het buitenland komen. Iedereen wil de maestro aan het werk zien. Of je nu uit Rozendaal komt zoals Jacco, Düsseldorf zoals Niclas of Genève zoals Edward, allemaal zijn ze in de auto gestapt om Federer aan het werk te zien. „Het is ongelooflijk om zo dichtbij te kunnen staan, ik kan hem bijna aanraken”, zegt Niclas. „Ik wilde eerst geen kaarten kopen, maar toen ik hoorde dat Federer hier zou spelen bedacht ik me geen moment. Het is maar twee uur rijden vanuit Düsseldorf, een kleine moeite om zo’n grootheid aan het werk te zien. Ik ben een grote fan, ik heb Federer zien spelen in Halle, Wimbledon en de Australian Open en het verveelt nooit.”

De training duurt een uur. Federer bedankt Van Rijthoven vriendelijk voor zijn diensten, gaat met hem op de foto en deelt dan nog wat handtekeningen uit. De bewaking maakt haast. „Aan de kant, aan de kant!”, wordt er geroepen en daar gaat Federer met in zijn kielzog zijn vele bewonderaars. Hij heeft nog wat afspraken staan en hij wil later op de dag ook nog even trainen op het centre court. Daarna gaat hij naar zijn hotel om naar de samenvattingen te kijken van de Olympische Winterspelen. „Schaatsen vind ik leuk om te kijken, daar zijn jullie goed in toch?” lacht hij. „En daarna vroeg naar bed.”

