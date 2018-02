Feyenoorder Berghuis: Beker kan seizoen niet redden

Nu er in de competitie niets meer te halen valt, klampt Feyenoord zich steeds steviger vast aan het bekertoernooi. Maar zelfs als de regerend landskampioen er uiteindelijk met de gouden Dennenappel vandoor gaat, is het seizoen niet gered. Dat zei Steven Berghuis na de verloren topper tegen PSV.

„Het is leuk meegenomen als we de beker winnen, maar meer ook niet”, aldus Berghuis na de 1-3 nederlaag in eigen huis. Feyenoord heeft nu maar liefst 23 punten minder dan de koploper uit Brabant. Een ongelooflijk grote kloof die alleen nog maar groter dreigt te worden als de Rotterdammers zo door blijven gaan. „Als grote club mogen we eigenlijk niet in zo’n situatie terechtkomen. De beker mag dat niet verbloemen. Die prijs winnen is niet genoeg.”

Hopeloos

Tegen PSV droop de machteloosheid er weer eens vanaf. Vooral in de eerste helft kon Feyenoord alleen maar toekijken hoe de bezoekers de dienst uit maakten in de vesting die ooit als onneembaar werd bestempeld. Trainer Giovanni van Bronckhorst kan niets anders dan concluderen dat zijn spelers het gewenste niveau nimmer halen en hopeloos uit vorm zijn.

Ook Berghuis voelt tijdens wedstrijden vaak het vertrouwen binnen no time vervliegen. „Het is broos. Op de trainingen lukt het allemaal wel, maar dan staat er uiteraard weinig druk op. Maar als de wedstrijd eenmaal begonnen is, sluipt het er op de een of andere manier in. Als we voor de zoveelste keer niet voor de juiste oplossing kiezen, wordt het onzekerder en onzekerder. Dan durven we niet meer aan de bal te blijven en worden er alleen nog maar lange kansloze ballen op Nicolai Jørgensen gegeven, waar hij helemaal niets mee kan. Sinds de winterstop hebben we nauwelijks overtuigende wedstrijden gespeeld. Dat mag gewoon niet als je Feyenoord bent. We proberen het elke keer wel weer op te brengen, maar dat is moeilijk.”

Menselijk

Dat er geen glanzende schaal in het verschiet ligt, zoals vorig seizoen, speelt daarbij ook een rol, bekent Berghuis. „Want wij zijn ook mensen. Nu staat er grote druk op de halve bekerfinale tegen Willem II van komende woensdag en misschien is dat het moment dat het beste weer in ons naar boven komt. Want als we dan weten te winnen, is dat natuurlijk wel goed voor ons zelfvertrouwen. Wat dat betreft kunnen we niet wachten op woensdag. Laat maar komen.”

