Bij handhaving trakteert Michiel Kramer op kroketten

Er werd bij Sparta nog nooit zo veel over kroketten gepraat als dinsdagochtend. Medewerkers, supporters, journalisten; allemaal begonnen ze op een gegeven moment over de snack, terwijl even verderop Michiel Kramer zijn eerste training als Spartaan afwerkte. Twee weken geleden liet de spits zijn contract bij Feyenoord ontbinden om een nieuw avontuur aan te kunnen gaan.

Kramer kwam niet meer aan spelen toe en verloor in Rotterdam-Zuid het plezier in het voetbal. En dat bij de club waar hij als klein jongetje al op de tribune zat. Toen hij tijdens de rust van het bekerduel met Heracles Almelo op het veld een broodje kroket at, was het over en sluiten voor hem. Giovanni van Bronckhorst zette hem uit de selectie en niet veel later besloten de twee partijen uit elkaar te gaan.

Ware verhaal

De ‘kroket-gate’ leek een bewuste actie van Kramer om een breuk te forceren. Maar na de oefensessie bij zijn nieuwe club ontkende hij dat. „Dan had beter kunnen gaan vechten met de trainer ofzo, nu at ik alleen maar een broodje.” Verder wilde de 29-jarige Rotterdammer niet meer op het incident terugblikken. Er is genoeg over gezegd en geschreven, vindt hij. Om eraan toe te voegen: „Het ware verhaal vertel ik nog wel een keer, als ik denk dat de tijd er rijp voor is. In een biografie? Haha, dat zou kunnen.”

Ook verder terugblikken op zijn periode bij Feyenoord ziet Kramer niet zitten. Hij stond zowel met de KNVB-beker als de kampioensschaal op de Coolsingel, op 3,5 kilometer van het stadion waarin hij nu moet knokken tegen degradatie. „Ik heb mijn droom verwezenlijkt en de manier waarop ik ben vertrokken bij Feyenoord heeft er echt niet voor gezorgd dat het een nachtmerrie is geworden.”

In Spangen hoopt hij het voetbalplezier te herontdekken. Want wekelijks met de pest in zijn lijf op het trainingsveld staan, was voor hem geen pretje. „Maar als ik in de auto stapte was ik alles gelijk weer kwijt. Ik heb twee kindjes en een vrouw, dan heb je genoeg afleiding om je niet druk te hoeven maken over voetbal.”

Dick Advocaat weet als geen ander hoe hij een in zijn eer aangetaste voetballer het naar zijn zin moet maken. De trainer van Sparta greep de eerste oefensessie van Kramer direct aan om met hem te dollen. „Moet je ook niet nog even afwerken”, zei hij tegen de spits, die in de dug-out plaatsnaam terwijl zijn ploeggenoten een paar ballen op doel schoten. „Dan schiet je er misschien weer een keer een bal in. Aan de andere kant weet ik natuurlijk hoe lui je bent…”

Duidelijkheid

De Haagse humor van Advocaat was voor Kramer niet de reden dat hij (alsnog) voor Sparta koos. Het gaat hem vooral om de duidelijkheid die de ex-bondscoach zijn spelers altijd geeft. „Of ik dat aspect bij Feyenoord heb gemist? Misschien wel…” Zijn grote glimlach verraadde dat hij net zo goed volmondig ja had kunnen antwoorden. „Maar het is nu belangrijker dat we met Sparta in de Eredivisie blijven, daar zal ik alles aan doen.”

En dan neemt hij plotseling het K-woord zelf in de mond. „Als we ons handhaven krijgt iedereen die bij Sparta werkt een broodje kroket van me!”