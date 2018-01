Op de parkeerplaats voor De Kuip stappen drie jongens uit een auto. Ondanks dat de training van Feyenoord besloten is hopen ze een glimp op te vangen van Robin van Persie. Na veertien jaar keert de verloren zoon terug in Rotterdam. „Fantastisch nieuws”, vindt Mischa. „Ik ben 23 jaar, heb hem nog net meegemaakt bij Feyenoord. Maar ik ken Van Persie beter van zijn tijd bij Arsenal, Manchester United en natuurlijk Oranje. Toen was hij echt wereldtop. Ik ben benieuwd of hij hetzelfde voor ons kan betekenen als Dirk Kuyt. We hadden hem gisteren in ieder geval goed kunnen gebruiken.”

Drie shirts

Met gisteren doelt Mischa op het verlies tegen aartsrivaal Ajax. Het chagrijn zit er goed in bij de Feyenoordsupporters. Dat en het feit dat Giovanni van Bronckhorst zijn jongens achter gesloten deuren laat trainen zorgt ervoor dat het niet stormloopt bij de fanshop tegenover het stadion. „In deze vestiging hebben we tot nu toe drie shirts verkocht met zijn naam, maar online loopt het shirt wel lekker”, zegt medewerker Jim. „Het is ook maandag, dat is altijd een rustige dag.” Voor Mischa telt het feit dat een shirt 90 euro kost ook zwaar. „Zeker als je al een shirt hebt. En dan komen er ook nog drukkosten bij. Ik denk dat ik maar wacht tot volgend jaar.”

Beiden keken vanochtend live op Facebook toe hoe Van Persie zijn handtekening zette onder een contract van anderhalf jaar. De aanvaller gaat spelen met nummer 32, het nummer waarmee hij op 3 februari 2002 debuteerde voor Feyenoord in de met 5-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Roda JC. Hij viel toen hij elf minuten voor het einde in voor Jon Dahl Tomasson. „Dit nummer heeft een speciale waarde”, aldus Van Persie. „Ik ben blij om thuis te zijn.”

Training

Van Persie was Jims eerste idool. „Mooi dat Van Persie met 32 gaat spelen. Later switchte hij naar 22, dat is mijn eerste Feyenoordshirt. Het is echt gaaf dat hij terug is. Afgelopen zomer was er al sprake van dat hij terug zou komen.” Hij wordt onderbroken door een mopperende fan: „Waarom gooit Gio de training niet even een kwartiertje open zodat we Robin kunnen verwelkomen? Ik vind dat wel jammer.”

Voor de pers is er wel een presentatie geregeld. In het perscentrum is het aanmerkelijk drukker dan in de fanshop. „Beetje overdreven dit”, zegt een collega als we bij de receptie staan voor een speciaal polsbandje. Van Persie vindt de belangstelling in ieder geval prachtig. „Langzaam maar zeker krijg ik door hoeveel impact mijn terugkeer heeft. Het doet mij een beetje denken aan mijn persmoment bij United. Later kwam ik met Fenerbahçe terug in Manchester, toen was de belangstelling wat minder. Dus dit is leuk.”

FC Utrecht

Dat de fans hem vandaag niet konden verwelkomen zal Van Persie ongetwijfeld jammer hebben gevonden, maar hij begreep waarom Feyenoordcoach Giovanni van Bronckhorst besloten trainde. „Volgens mij doen ze dat hier toch altijd twee dagen voor de wedstrijd? Bij Arsenal, United en Fenerbahçe is dat de normaalste zaak van de wereld. Volgens mij komen er straks nog genoeg momenten voor de fans om mij te zien.” Woensdag tegen FC Utrecht al? „Ik heb lekker getraind, voel me goed. Het zou zo maar kunnen.”

