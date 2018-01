Vijf vragen over Abdelhak Nouri

Zaterdagmiddag kwam het nieuws naar buiten dat er bij Ajacied Abdelhak Nouri al in 2014 een hartafwijking werd geconstateerd. Zijn familie geeft aan niets te hebben geweten van een hartafwijking, en zegt te betwijfelen of Nouri hier zelf wel van op de hoogte was. Wat is er precies aan de hand? Vijf vragen.

1. Wat is er aan de hand?

De familie kreeg onlangs na herhaaldelijk aandringen bij Ajax zijn medisch dossier te lezen, daarin werd melding gemaakt van de hartafwijking die in 2014 werd geconstateerd door de KNVB. De familie zegt van niets te hebben geweten. Het NRC schrijft zaterdag dat het nieuws volgens één betrokkene wel gemeld is aan Nouri.

2. Wat zegt de KNVB?

Volgens de KNVB worden voetballers altijd geïnformeerd als er bij een medisch onderzoek afwijkingen aan het licht komen. De bond geeft aan dat zij dit zowel schriftelijk als mondeling doet. In het geval een speler de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, is de KNVB niet langer verplicht de ouders te informeren. Het wordt dan aan de speler zelf gelaten.

Volgens het NRC is er geen schriftelijk bewijs van dat de ajacied wist van zijn hartafwijking.

3. Wat zegt Ajax?

Ajax heeft een in een verklaring laten weten geen inhoudelijke informatie te verstrekken aan derden zoals de media, omdat het hier gaat om een medisch en vertrouwelijk dossier. „Wij hebben goed contact met de familie Nouri en wij communiceren bij voorkeur rechtstreeks met hen.”

Ook zegt Ajax vanzelfsprekend volledig mee te willen werken met het onderzoek van de familie. „Alles wij hebben en weten is aan het ter beschikking gesteld.”

4. Wat zegt zijn familie?

De familie is erg geschrokken van het nieuws en laat in een persbericht weten dat als zij eerder weet hadden gehad van der hartafwijking, zij direct hadden aangedrongen op een diepgravend vervolgonderzoek. Gevolgd door second opinions en regelmatig terugkerende tests om op die manier te kunnen beoordelen wat de aard en risico’s waren van een dergelijke afwijking, gecombineerd met een intense sportbeoefening. Dit heeft advocaat Khalid Kasem namens de familie laten weten.

5. Waarom een letselschade advocaat?

Hoewel het erop leek dat de familie van de jonge Ajacied en de club een goede verstandhouding hebben, blijkt het tegendeel waar nu beide partijen een letseladvocaat in de arm hebben genomen.

De familie van Nouri nam advocaat John Beer aan, oprichter en erelid van de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van personenschade. Ajax krijgt hulp van Rotterdams letseladvocaat Derk-Jan van der Kolk, oud vice-voorzitter van de Vereniging van Letselschade Advocaten.

Reden voor de familie Nouri om een metseladvocaat in te schakelen was het aanhoudende gedraai van de club over wat er precies gebeurde op de dag van het ongeluk, toen Ajax een oefenwedstrijd speelde tegen Werden Bremen.

Van Beer gaat namens de familie het dossier van Nouri onderzoeken. Nadien zal hij zijn conclusies met de familie delen, waarna er een beslissing zal volgen over een eventuele vervolgstap.

