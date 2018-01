'Verliezen in de Arena wordt nu wel héél vervelend'

Met een chagrijnig gezicht stapte Jean-Paul Boëtius zondagmiddag richting de spelersbus van Feyenoord, die op het parkeerdek van de Johan Cruijff Arena stond te wachten. Capuchon over zijn hoofd getrokken, blik naar de grond. Doodziek van de 2-0 nederlaag tegen Ajax. Wéér verliet hij Amsterdam zonder drie punten op zak.

„Het begint nu wel heel vervelend te worden om hier elke keer te verliezen”, treurde Boëtius. De pijn klonk door in zijn sombere stem. In 2005 wist Feyenoord voor het laatst op het veld van de aartsrivaal te winnen, dus kun je gerust spreken van een complex. „Dat soort statistieken krijgen wij natuurlijk ook mee, maar het was in aanloop naar de wedstrijd geen extra drijfveer voor ons. Wij wilden hier gewoon winnen om met de eer terug naar huis te gaan.”

Enkelbreuk

Toch ging het na vijftig minuten weer falikant mis voor de regerend landskampioen. In een tijdsbestek van slechts twee minuten sloeg Ajax twee keer genadeloos toe. Niet veel later kreeg spits Nicolai Jørgensen ook nog eens zijn tweede gele kaart na een duel met Joël Veltman. De Deen trok het boetekleed aan. „Hij deed alsof hij zijn enkel brak om de arbiter te overtuigen, maar zo erg was het allemaal niet. Het was echter vooral dom van mezelf dat ik de scheidsrechter de gelegenheid gaf om mij van het veld af te sturen.”

Jens Toornstra (links) en Steven Berghuis balen na de 2-0 van Ajax. Foto: ANP

Jørgensen is pas bezig aan zijn tweede seizoen als Feyenoorder, maar ook hij baalt als een stekker dat hij en zijn ploeggenoten steeds chagrijnig in de kleedkamer van de Arena zitten. „Het is verschrikkelijk. Als we vandaag hadden gewonnen zouden we misschien terug kunnen keren in de strijd om de titel, maar dat is nu voorbij. We zullen uiteraard elke wedstrijd blijven knokken voor de zege, net als we vorig seizoen hebben gedaan. Maar het wordt natuurlijk een heel lastig verhaal om nog een rol van betekenis te spelen in de comeptitie. Laten we nu dan maar de beker winnen.”

In de kwartfinale wacht niet de minste tegenstander: PSV. Het duel op woensdag 31 januari móet worden gewonnen, anders is het seizoen van Feyenoord al na de eerste maand van het nieuwe jaar helemaal voorbij. En dat is geen prettig vooruitzicht voor Robin van Persie, die maandag zijn handtekening onder een contract voor anderhalf jaar zet. Volgend jaar is hij er dus bij als Feyenoord weer een keer mag proberen te gaan winnen in de hoofdstad.

