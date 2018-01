Van Persie definitief terug bij Feyenoord

Het is definitief: voetballer Robin van Persie mag zichzelf weer een Feyenoorder noemen. De 34-jarige aanvaller heeft zijn vertrek bij het Turkse Fenerbahçe geregeld nadat hij eerder al tot een akkoord was gekomen met Feyenoord.

De Rotterdamse club maakte vrijdag de komst van de geboren Rotterdammer bekend. ,,Welcome home, Robin'', luidde de tekst bij een begeleidend filmpje op Twitter.

Aflopend contract

De topscorer aller tijden van Oranje (vijftig doelpunten in 102 interlands) was al langer in beeld bij de Rotterdamse club. Fenerbahçe deed de afgelopen dagen nog moeilijk, omdat de spits nog een contract had. Dat zou in de zomer aflopen. Hij speelde dit seizoen slechts twee competitiewedstrijden voor Fenerbahçe. Hij liep eind augustus, bij zijn terugkeer in Oranje tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk, een knieblessure op. Sindsdien kwam hij niet meer in actie voor de club uit Istanbul, zo meldt NOS.

Van Persie zal maandag in De Kuip zijn handtekening zetten onder zijn nieuwe contract. Trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt dat Van Persie voor net zo'n impuls kan zorgen als Dirk Kuijt deed.

Talent van het jaar

Van Persie debuteerde op 3 februari 2002 als invaller tegen Roda JC in de hoofdmacht van Feyenoord, dat hem enkele jaren daarvoor had weggeplukt uit de jeugd van Excelsior. Hij wist als linksbuiten bij te dragen aan het veroveren van de UEFA Cup in 2002. Hij werd direct uitgeroepen tot talent van het jaar in Nederland. In de zomer van 2004 verliet Van Persie De Kuip voor een overstap naar Arsenal.