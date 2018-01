Terreinknecht FC Utrecht kroeg in na nachtmerrie

Hij zal de datum niet snel vergeten: 10 december 2017. Op die dag begon voor Jan Gijzen een nachtmerrie waar terreinknechten van betaaldvoetbalclubs nooit van wakker hopen te liggen. De ‘groundsman’ van FC Utrecht zag zijn nagenoeg perfecte grasmat in de weken erna veranderen een zandbak.

Op de bewuste zondag stond FC Utrecht-Feyenoord op het programma, maar de weergoden besloten roet in het eten te gooien. Nederland werd bedekt onder een dikke laag sneeuw. Het KNMI had code rood uitgevaardigd, maar de KNVB had daar geen boodschap aan en wilde de wedstrijd door laten gaan.

Veel druk

„Om 11:00 uur lag hier nog geen enkel vlokje sneeuw”, zegt Gijzen. „Maar een halfuur later begon het ongelooflijk hard te sneeuwen. Vanwege code rood hadden we veertig sneeuwschuivers bij Hornbach gehaald, maar toen we halverwege het veld waren konden we opnieuw beginnen omdat alles weer was ondergesneeuwd. De veldverwarming hielp ook niet meer. Toch kregen we de opdracht om het veld speelklaar te maken, want de wedstrijd moest koste wat het kost doorgaan. Er zat ongelooflijk veel druk op. Dus heb ik mijn tractor gepakt en ben ik op die manier de boel gaan schoon schuiven.”

Daar begon de ellende. Door de bovenlaag eraf te schrapen werd het veld dusdanig aangetast, dat er geen redden meer aan was. Bovendien begon het steeds harder te sneeuwen. Gijzen: „Het gras heeft toen een ongelooflijke klap gehad. Door het sneeuwschuiven werd alles dichtgesmeerd en kregen de wortels geen lucht meer.”

Geen vakantie

Uiteindelijk besloot scheidsrechter Björn Kuipers het duel tóch nog af te gelasten. De nauwelijks te herstellen schade was dus ook nog eens voor niets geweest. Een week later speelde FC Utrecht in eigen huis tegen Heracles Almelo en begon het tot overmaat van ramp keihard te regenen. Groundsman Gijzen zou twee weken op vakantie gaan, maar daar moest hij een streep doorheen zetten omdat hij voor het speelveld moest zorgen.

„Het liefst had ik al in december een nieuwe grasmat gehad, maar onze graszodenleverancier kon helaas geen nieuwe zoden snijden omdat het voortdurend regende”, blikt Gijzen terug. „Bovendien kregen clubs uit België en Duitsland voorrang omdat zij al eerder graszoden hadden besteld. Mensen riepen dat we het veld expres nog niet hadden vervangen, zodat we een voordeel hadden in de thuiswedstrijden tegen Feyenoord, AZ en Ajax. Maar geloof mij: ik had al veel eerder een nieuw veld willen hebben.”

FC Utrecht-Ajax werd afgewerkt op een veld dat veel weg had van een zandbak. Foto: ANP

Op social media kreeg de terreinknecht van FC Utrecht tijdens het duel met Ajax in de zandbak de volle laag. Maar daar ligt hij niet wakker van. „Ik zag hoe de fans van FC Utrecht daarop reageerden en zij staan nog altijd achter mij, omdat zij weten hoe het wél zit.”

Biertje

Maandag werd de toegetakelde grasmat verwijderd en dinsdag werden de nieuwe graszoden gelegd. Uiteraard tot grote tevredenheid van Gijzen. „Een mooie en volledig gesloten veld. We zijn vanochtend om 05:50 uur begonnen en ik denk dat we tot vanavond 20:00 uur bezig zijn. Daarna duik ik met mijn collega’s de kroeg in om een biertje te drinken. Dat hebben we wel verdiend, vind ik.”

Maar op woensdag 7 februari kan hij de zandbaknachtmerrie pas echter achter zich laten als de wedstrijd FC Utrecht-Sparta op een goed en vooral groen veld wordt afgewerkt.

