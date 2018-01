'NOS wil miljoenen betalen voor Nederlands elftal'

De NOS zou er flink wat geld voor over hebben om de komende vier jaar de wedstrijden van het noodlijdende Nederlands elftal te mogen uitzenden. De NOS is volgens bronnen bereid om tientallen miljoenen te betalen voor de rechten, schrijft De Telegraaf.

Kenners zijn het erover eens dat zo’n megabod zwaar verliesgevend is. Meer dan 400.000 euro aan reclame-inkomsten per wedstrijd levert voetbal niet op. Tot een akkoord is het nog niet gekomen, maar de Europese voetbalbond UEFA bevestigt dat er gepraat wordt. Een eerdere veiling van de rechten liep in 2016 nog op niets uit, omdat er in de ogen van de UEFA te weinig werd geboden.

Drie ingewijden stellen dat de NOS nu alsnog zo’n 900.000 euro per wedstrijd wil betalen. Afhankelijk van de resultaten van het Nederlands elftal en het aantal oefenwedstrijden gaat het om dertig tot ruim veertig uitzendingen.

De omroep gaat zelf niet in op vragen over het bod omdat ze de onderhandelingen over de rechten niet wil schaden.

