Hollander breekt keihard wereldrecord oceaanroeien

In het KNVB Trainingscentrum in Zeist vond woensdag de jaarlijkse persbijeenkomst van de arbitrage plaats. Danny Makkelie maakte afgelopen zomer promotie naar de elitegroep van de UEFA, waar ook Björn Kuipers deel van uitmaakt. Makkelie kwam de laatste week voor de winterstop echter niet in actie, omdat de KNVB de arbiter niet indeelde vanwege de ophef die ontstond over een lening die hij afsloot. Hij deed dit bij voormalig scheidsrechter Jaap Uilenberg, die in de scheidsrechterscommissie van de UEFA zit en zijn mentor is.

Fijne feestdagen gehad?

Ja hoor. Het is altijd lekker om er even uit te zijn met de familie. Lekker gourmetten, bijkletsen, filmpje kijken, meestal Home Alone. Dat blijft leuk, zeker voor de kleintjes. We blijven altijd in Nederland. Dat is traditie.