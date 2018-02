Feyenoord geeft seizoen kleur door bekerzege op PSV

(In samenwerking met ASN Bank)

Natuurlijk, we hebben allemaal onze betaalrekening bij een bank. Wie weet heb je zelfs een spaarrekening naast. Maar weet jij wat er eigenlijk gebeurt met het geld dat je op je bank hebt staan? Wat die bank doet met jóuw persoonlijke bankrekening?

Geld dat schade toebrengt

Misschien dacht je als kind wel dat ‘de meneer of de mevrouw van de bank’ je gespaarde euro’s in een bakje achter slot en grendel bewaarde. En dat dat bakje tevoorschijn kwam als je je geld een keer nodig had. Gekkigheid natuurlijk, want geld staat bepaald niet stil. Banken investeren de euro’s die jij op je rekeningen hebt staan; en dat is een serieuze zaak. Want wat nou als jouw geld schade toebrengt aan mens en natuur?

Jij maakt impact

Bij veel banken kan jouw geld in olie, gas en andere fossiele brandstoffen zitten. Er wordt geïnvesteerd in wapens of megastallen en belegd in landen waar de overheid oliepijpleidingen aanlegt door reservaten. Het geld van jouw bankrekening maakt dus veel impact.

Jij kan als individu verschil maken, zelfs als jouw rekening niet eens zo rijk gevuld is. Door te kiezen waar je bankiert, want elke bank heeft door de investeringen op z’n eigen manier invloed op de wereld.

Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om te bankieren bij een bank die zich inzet voor het klimaat. Zo gebruikt ASN Bank het geld om bedrijven en projecten te stimuleren die positief bijdragen aan onze planeet. ASN Bank heeft als eerste bank ter wereld het doel gesteld om klimaatpositief te worden. Wie een bankrekening bij ASN Bank heeft of overweegt naar deze ‘klimaatbank' over te stappen kan met zijn of haar geld zorgen voor meer duurzame energie of een eerlijke economie.

Laten zien waar je voor staat

“Zelfs een paar euro op je rekening maken dus verschil.’’ Stelt ASN. “Ga eens te rade waar jouw geld ongemerkt aan bijdraagt. Met je keuze voor een bank laat je zien waar je voor staat”.

