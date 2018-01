Fanclub Feyenoord baalt van besloten trainingen

Zondag staat bij de herstart van de eredivisie meteen de Klassieker in Amsterdam op het programma. Metro sprak met Ajax-aanvoerder Joël Veltman over Feyenoord, de nieuwe trainer Erik ten Hag en assistent-coach Richard Witschge.

Met de zeer waarschijnlijke terugkeer van Robin van Persie bij Feyenoord staan zondag mogelijk de topscorer aller tijden van Oranje en de nummer twee topscorer van Oranje (Huntelaar) tegenover elkaar. Doet het jou wat dat Van Persie terug is bij Feyenoord?

Hij is voor hun natuurlijk de verloren zoon, dus voor Feyenoord is het mooi. Maar voor ons maakt het niet zoveel uit of hij meedoet of niet. Voor het Nederlandse voetbal vind ik het wel top dat jongens als Huntelaar en Van Persie terugkeren naar de eredivisie. Er is veel kritiek op de Nederlandse competitie, dan is het heel goed als zulke grote spelers terugkomen. Jonge jongens kijken tegen ze op en kunnen heel veel van ze leren. Voor mij zou het niet extra spannend zijn om tegen hem te spelen. Ik heb bij Oranje met hem hem gespeeld en met Ajax tegen hem gespeeld toen hij bij Fenerbahçe zat. Toch denk ik dat zijn komst voor Feyenoord heel kan belangrijk zijn, hij kan ze het geloof in eigen kunnen teruggeven.

De kans is groot dat Van Persie er zondag nog helemaal niet bij is, omdat nog niet alles rond is. Kan deze domper voor Feyenoord effect hebben?

Zoiets kan doorwerken bij Feyenoord, dan heerst er toch teleurstelling. Maar wat ik al zei: voor ons maakt het niets uit.

Ajax heeft nu bijna twee weken gewerkt onder de nieuwe trainer Erik Ten Hag, hoe bevalt dat?

Hij traint langer en harder, we staan dus wat langer op het veld. Verder doet hij veel samen met zijn assistent Alfred Schreuder, ze doen het een beetje fifty-fifty. Vaak zie je dat een trainer de trainingen laat doen door zijn assistent of juist een trainer die zijn assistent bijna niets laat doen. Ten Hag en Schreuder verdelen het.

Met een nieuwe trainer na de winterstop beginnen, voelt dit als de start van een nieuw seizoen?

Zo voelt het wel een beetje, maar dan met vijf punten ‘strafpunten’. We zijn uitgeschakeld in Europa en uitgeschakeld in de beker en spelen vol voor de competitie. Het moet zeker te doen zijn om vijf punten goed te maken.

Ten Hag krijgt het ook meteen voor zijn kiezen: de Klassieker en dan zijn oude ploeg FC Utrecht. Kan hij meteen zijn stempel drukken, denk je?

Het is voor de trainer natuurlijk ook een lastige start. Hij moet toch eerst verder gaan, waar Keizer is geëindigd. Je kan het moeilijk in twee weken helemaal omgooien. Dat lijkt me ook niet handig. Maar als we deze wedstrijden winnen kan het hem wel een geweldige kickstart geven.

Jij was een van de weinigen die zich uitsprak over het ontslag van Marcel Keizer. Je zei dat hij meer krediet had verdiend. Denk je er nog zo over?

Ik werd gebeld door de club toen Keizer was ontslagen. Dat kwam redelijk plotseling. Maar als voetballer kan je niet stil blijven staan bij dat soort momenten. We moeten verder en nu hebben we Ten Hag en de assistenten Schreuder en Richard Witschge.

Over Witschge gesproken, hebben jullie al afgesproken wie er straks tien keer gaat hooghouden in de Klassieker?

Hahaha, we kunnen allemaal wel tien keer hooghouden, maar in de Klassieker? Het zou mooi zijn wanneer dat nog een keer zou gebeuren, maar om zoiets te plannen is niet reëel.