Doolhof Nations League biedt Oranje extra kans op EK

Misschien is de interesse in Oranje de laatste maanden tot een dieptepunt gedaald door de collectieve schaamte over de prestaties van het Nederlands elftal. Daarom zullen waarschijnlijk weinig mensen zich realiseren dat er woensdagmiddag voor het Nederlandse voetbal een uiterst belangrijke loting op het programma staat. In het Zwitserse Lausanne wordt geloot in welke groep Oranje terechtkomt voor de nieuwe ‘Nations League’.

Met deze compleet nieuwe competitie staat het interlandvoetbal voor de grootste verandering in lange tijd. Maar voordat je zucht en stopt met lezen, bedenk wel dat dit een zegen kan zijn voor het geplaagde Nederlands elftal. Alles wordt anders, want alle 55 bij de UEFA aangesloten landen doen mee aan dit nieuwe toernooi, dat naast de EK-kwalificatie gespeeld wordt en eigenlijk in de plaats komt van de vaak dodelijk saaie oefeninterlands.

Hoe werkt het? De 55 landen worden op basis van ranking ingedeeld in vier divisies: A, B, C en D. Iedere divisie wordt verdeeld in vier groepen van drie of vier landen die allemaal een uit- en thuiswedstrijd tegen elkaar spelen. De Nations League staat dus los van de EK-kwalificatie, die pas begint in maart 2019. Voor de eerste Nations League, die na het WK 2018 van start gaat en duurt tot de zomer van 2019, is Oranje ingedeeld in Divisie A met de sterkste landen van Europa. Wacht! Voordat je denkt: dan zijn we dus volslagen kansloos, ja en nee.

Nederland maakt inderdaad weinig kans om de Nations League te winnen. Maar er staat meer op het spel bij deze nieuwe opzet. In iedere divisie (A tot en met D) valt namelijk één startbewijs voor het EK 2020 te winnen. En omdat de meeste landen in Divisie A zich waarschijnlijk gewoon via de reguliere EK-kwalificatie zullen plaatsen voor het EK 2020, biedt dit kansen voor Oranje.

Eindigt Oranje bijvoorbeeld als zevende in divisie A, maar zijn de eerste zes landen al geplaatst voor het EK, dan krijgt Nederland het EK-ticket van divisie A. Begrijp je het nog?

Dit houdt in dat ook van de slechtste voetballanden in Europa, die samen in divisie D zitten, er één naar het EK 2020 mag. Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken, is er ook nog doorstroming tussen de verschillende divisies. De vier landen die in hun respectievelijke groep in divisie A als laatste eindigen, degraderen naar divisie B. De vier landen die in hun respectievelijke groep in divisie B als eerste eindigen, promoveren naar divisie A, de onderste vier degraderen naar divisie C. Alleen uit divisie D degraderen is uiteraard onmogelijk. Duidelijk? Mooi.

