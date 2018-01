Dirk Kuyt tatoeëert handtekening op been supporter

Zijn applaus richting de fans na Feyenoord-ADO Den Haag had veel weg van een laatste bedankje. Een laatste groet. Een afscheid. In gedachten zat Nicolai Jørgensen waarschijnlijk al in Engeland, maar Newcastle United kon uiteindelijk niet aan de wensen (bedrag boven de 20 miljoen euro) van de Nederlandse kampioen voldoen. Dus staat de topscorer van vorig seizoen woensdag in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen PSV gewoon in de punt van de aanval.

Giovanni van Bronckhorst kan hem goed gebruiken, want Robin van Persie is nog niet fit genoeg om vanaf de aftrap in het veld te staan en talent Dylan Vente is te jong en onervaren om in dergelijke grote wedstrijd zijn stempel te kunnen drukken. Feyenoord móet woensdagavond tenslotte winnen om het seizoen nog een beetje in leven te houden.

Sorry

Titelprolongatie is uitgesloten en Europees doet Feyenoord ook al niet meer mee, dus is het bekertoernooi de enige reddingsboei in een wel heel donkere en woelige oceaan. Dan is het als club prettig als je tegen een ploeg uit de Premier League kunt zeggen: sorry, maar voor dat geld laten we hem niet gaan.

Maar voor Jørgensen zelf is het natuurlijk een hard gelag. Hij was dichtbij een overgang naar de mooiste voetbalcompetitie ter wereld, waar hij een vorstelijk salaris had kunnen verdienen. Van Bronckhorst: „De teleurstelling is begrijpelijk, voor hem is het allemaal heel erg jammer. Maar hij zal weer goed moeten gaan spelen en doelpunten moeten gaan maken voor Feyenoord. Bovendien ligt er nog een WK voor hem in het verschiet. Maar eerst moet hij een succesvolle bijdrage aan het team leveren.”

In het niet

Dat moet dan in drie bekerwedstrijden gebeuren, te beginnen woensdagavond tegen PSV. Van Bronckhorst benadrukte weliswaar dat hij zo hoog mogelijk wil eindigen, maar – bijvoorbeeld – een derde plek valt in het niet bij het kampioenschap van vorig jaar. ‘Gio’ wil naar een situatie waarin Feyenoord jaren achtereen kans maakt op de landstitel, maar gezien de huidige situatie zal dat nog wel even duren.

„De titel prolongeren was iets moeilijker dan gedacht”, zei Toornstra dinsdag voorafgaand aan de besloten training. „Toen we de eerste vier duels van het nieuwe seizoen wonnen wisten we dat weer voor het kampioenschap moesten gaan. Maar daarna konden we in veel wedstrijden het overwicht niet in doelpunten en zeges uitdrukken. Daar zijn veel redenen voor aan te voeren. Zo waren er veel blessures en hadden we een heel andere verdediging dan in het kampioensjaar. Er was minder vastigheid.”

De spelers bleven niet in de roes van de eerste titel sinds achttien jaar hangen. Ze wisten dat ze na de zomerstop volledig opnieuw moesten beginnen, aldus Toornstra. De glans van de zilveren schaal met gouden letters heeft de honger naar de ‘Dennenappel’ bovendien niet minder gemaakt. „De beker is vanaf dit seizoen van goud, toch? Laten we die dan maar voor het eerst winnen.”

