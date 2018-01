Deze momenten waren met videoscheids nooit gebeurd

De videoscheidsrechter zorgde dit weekeinde weer voor enorme discussies in het traditionele Engelse- en Italiaanse voetbal. Vooral onder de Britten is er heel weinig liefde voor de VAR (Video Assistant Referee), zoals de videoscheids daar heet. De constante onderbrekingen zouden de snelheid en vooral de magie uit het spel halen. Wij zochten een paar magische voetbalmomenten op, die nooit hadden plaatsgevonden met een videoscheids.

Totaalvoetbal op WK 1974

In een periode waar Ajax en Feyenoord al een paar jaar heersten in Europa werd het Nederlandse voetbal pas echt op de kaart gezet door het WK van 1974. De hele wereld sprak over het Totaalvoetbal van Oranje. Nog steeds heeft Oranje veel krediet door dat ene toernooi. Alle voetballiefhebbers uit Spaanstalige landen zijn ook nu nog onder de indruk van ‘La Naranja Mecánica’ op het WK in Duitsland.

Hadden we toen echter een videoscheids gehad, dan was er helemaal geen Totaalvoetbal geweest op het WK’74. Want in de kwalificatie voor dat toernooi kroop Oranje door het oog van de naald, toen een treffer van België wegens buitenspel werd afgekeurd. ,,Onterecht”, zegt oud-scheidsrechter Mario van der Ende. ,,Met een videoscheids was dat doelpunt goedgekeurd en zou Oranje het WK hebben gemist.”

Hand van God

‘De Hand van God’, is een begrip in het internationale voetbal. Iedere liefhebber kent het doelpunt dat fenomeen Diego Armando Maradona met zijn hand maakte in de kwartfinale van het WK 1986 in Mexico tegen Engeland. Een videoscheids had de treffer zeker afgekeurd en Maradona waarschijnlijk van het veld gestuurd. ,,Het doelpunt zou inderdaad zijn afgekeurd”, reageert Van der Ende. ,,Maar Maradona had in die tijd zeker geen rode kaart gekregen. Het was een aanvallende actie en daar stond toen als straf een gele kaart op. Alleen als je een doelpunt probeerde te voorkomen met je hand, was dat in die tijd een rode kaart.” Vier minuten na zijn 'hands-doelpunt' maakte Maradona overigens de mooiste treffer ooit geproduceerd op een WK-eindronde. Kijk en geniet:

Oranje Europees kampioen in 1988

Was er op het EK 1988 in Duitsland een videoarbiter aanwezig geweest, dan was Oranje waarschijnlijk geen Europees kampioen geworden. In het laatste duel in de groepsfase tegen Ierland sleepte Nederland dankzij een ‘lucky’ van Wim Kieft een zwaarbevochten 1-0 zege uit de strijd. ,,Maar Marco van Basten stond bij het schot van Ronald Koeman buitenspel en dat had een videoscheidsrechter zeker gezien.” Dan had Oranje zich dus niet geplaatst voor de halve finale. ,,Dat weet je niet”, lacht Van der Ende. ,,Er waren nog acht minuten te spelen.”

Volgens Van der Ende is eerlijk spel veel belangrijker dan die paar magische momenten die mogelijk verloren gaan bij het gebruik van een videoscheids. ,,We willen toch ook niet dat sporters stimulerende middelen gebruiken? Voetbal moet zo eerlijk mogelijk gespeeld worden er blijven nog genoeg mooie momenten over hoor. Hoe we de videoscheids gaan gebruiken is wel heel belangrijk. We kunnen net als bij het tennis een soort Hawk-Eye invoeren, waarbij spelers zelf drie keer de videoscheids mogen raadplegen. Of we laten de videoarbiter alleen beslissen over situaties waar alleen ‘ja’ of ‘nee’ gezegd kan worden. Ik doel dan op: bal over de lijn of niet, buitenspel of niet."

