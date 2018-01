Bliksemstart Ten Hag dankzij zege op Feyenoord

Deel 1 van de zware herstart van het seizoen is geslaagd voor Ajax. In de Johan Cruijff Arena was de ploeg van nieuwe trainer Erik ten Hag veel sterker (2-0) dan aartsrivaal Feyenoord. Uiteraard was Klaas-Jan Huntelaar een van de doelpuntenmakers, de andere was Donny van de Beek. Volgende week wacht deel 2 in de Galgenwaard voor Ajax.

„Mijn treffer viel op een heel belangrijk moment”, zegt Van de Beek na afloop van de Klassieker. „Want daarna was de wedstrijd helemaal voor ons. Soms moet je het momentje afwachten. Dat kwam in de tweede helft en daar was ik heel blij mee.”

Het had weinig gescheeld of Van de Beek had helemaal niet meegedaan in de topper tegen de Rotterdammers. „Ik was vanochtend niet helemaal lekker, een beetje ziekjes. Een beetje last van mijn keel en wat rillerig. Na overleg met de dokter en de trainer besloten we dat ik kon spelen. Hup, een paracetamolletje en een Strepsiltje erin, want de Klassieker wil je niet missen. Uiteindelijk heb ik nog best lang gespeeld. Tijdens de wedstrijd heb ik er ook niet over nagedacht, maar nu na afloop merk ik wel dat ik niet honderd procent ben. Dus ik ga zo iets eten en dan vroeg mijn bedje in, want ik moet niet ziek worden. Volgende week met FC Utrecht-uit staat er weer een belangrijke wedstrijd op het programma. We hebben nu in ieder geval een goede start gemaakt. Dit was een dik verdiende zege, waar niets op te dingen valt. Feyenoord heeft alleen die kans van Steven Berghuis gehad voor rust. Daar kwamen we goed weg, dat was een prachtige redding van Andre.”

Door de benen

Na de treffer van Van de Beek vijf minuten na rust kwam Feyenoord er niet meer aan te pas. De middenvelder passeerde Feyenoord-goalie Brad Jones door de benen. „Dat was bewust”, glundert Van de Beek. „Ik had voor de wedstrijd al bedacht dat als ik een keer één-op-één met Jones zou komen dat ik hem dan tussen zijn benen zou schieten, omdat ik had gezien dat hij daar veel ruimte weggeeft. Dat viel me op, het is niet zo dat ik van iedere keeper weet wat z’n zwakke punt is ofzo. Dit viel me op in eerdere wedstrijden van Feyenoord, die ik op tv zag.”

Lees ook Veltman: Mooi als iemand weer tien keer hooghoudt Likeability of 4

Zo heeft trainer Ten Hag een vliegende start bij zijn nieuwe club. „Het werken bevalt goed onder de nieuwe trainer”, zegt Van de Beek. „Hij traint hard en vraagt veel van ons, maar dat is goed. Als we er elke week door winnen, sta ik liever de hele dag op het trainingsveld. Verder is het moeilijk om aan te geven wat hij allemaal anders doet. We zijn pas twee weekjes bezig, hij zit er in ieder geval kort op.”

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar