Voetballers slaan grensrechter tegen de vlakte

Een grensrechter van Achilles 1894 uit Assen is gisteren tegen de vlakte geslagen door spelers van vv Tiendeveen. Dat meldt RTV Drenthe. De KNVB zegt in een reactie erg geschrokken te zijn.

Zaterdagmiddag speelden de twee amateurclubs tegen elkaar. De wedstrijd werd gestaakt toen spelers van vv Tiendeveen de grensrechter aanvielen. Achilles 1894 stond op dat moment met 1-3 voor.

Meerdere verwondingen

De spelers van vv Tiendeveen konden blijkbaar niet zo goed tegen hun verlies. Ze sloegen de grensrechter tegen de vlakte en schopten hem tegen zijn hoofd. De man heeft meerdere verwondingen opgelopen en moest 's avonds naar de huisartsenpost. Onder andere zijn achterhoofd is gewond geraakt. Hij gaat aangifte doen bij de politie.

De KNVB reageert erg geschokt op het incident. „Het is verschrikkelijk dat dit gebeurt en het is niet toelaatbaar”, vertelt een woordvoerder tegen RTV Drenthe. De voetbalbond heeft met alle partijen gesproken. Over een week komt een strafvoorstel dat wordt voorgelegd aan de betreffende spelers. Volgende week komt ook het jaarverslag uit van de KNVB. Daaruit zou blijken dat er juist minder gewelddadige incidenten zijn geweest ten opzicht van vorig jaar.

