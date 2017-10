Veronica zendt wedstrijden Oranje Leeuwinnen uit

De WK-uitschakeling van de Nederlandse voetbalmannen was voor iedereen live te volgen op televisie, maar tot nu toe bleven kwalificatieduels van de Oranje Leeuwinnen buiten beeld. Zender Veronica gaat daar vanaf deze maand verandering in brengen.

Kwalificatieduels op tv

De oranjekoorts greep deze zomer razendsnel om zich heen. Ditmaal niet vanwege de prestaties van het mannenelftal, maar door de EK-winst van de Oranje Leeuwinnen. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Zender Veronica heeft daarom de uitzendrechten verworven van de kwalificatiewedstrijden voor het WK in 2019 en het EK in 2021 en de vriendschappelijke thuisduels.

Jean Paul Decossaux, commercieel directeur van de KNVB, heeft zich enthousiast uitgelaten over het nieuws. „Ik ben erg trots op deze deal; goed voor het vrouwenvoetbal, goed voor Veronica en goed voor onze fans. De wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen zijn in no time uitverkocht, maar nu kunnen de mensen zonder kaarten ook genieten van de kwalificatiewedstrijden van de Europese kampioen.’’

'Zelf afgedwongen'

Volgens zijn collega, Jan Dirk van der Zee, hebben de Oranjevrouwen deze deal zelf bewerkstelligd. „Voor het eerst in de geschiedenis worden twee reeksen kwalificaties verkocht aan een open televisienet, bereikbaar voor iedereen”, vertelt Jan Dirk van der Zee, directeur vrouwenvoetbal bij de KNVB. „Dat hebben onze speelsters en hun staf zelf afgedwongen. Door onverstoorbaar de weg naar succes in te slaan."

Daar is Remco van Leen, directeur content van SBS Broadcasting het zeker mee eens. „Met de winst op het laatste EK hebben de vrouwen bewezen dat ook zij de Oranjekoorts kunnen laten oplaaien”, aldus Van Leen. In korte tijd hebben zij een enorme populariteit en een miljoenenpubliek opgebouwd.”

De eerste wedstrijd, Nederland-Noorwegen, zal dinsdag 24 oktober te zien zijn op de zender. De uitzendrechten van het WK en EK zelf, liggen nog steeds bij de NOS.