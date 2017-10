Ronald Koeman weg bij Everton

Trainer Ronald Koeman is ontslagen bij de Engelse voetbalclub Everton. Dat heeft de voetbalclub maandag in een korte verklaring bekend gemaakt. De nederlaag tegen Arsenal (2-5) van afgelopen weekend was de druppel voor het bestuur.

Slechte start

De resultaten vielen dit seizoen erg tegen bij de tweede club uit Liverpool, ondanks flinke investeringen afgelopen zomer. Koeman mocht zijn selectie voor 150 miljoen euro versterken. Hij haalde onder anderen Davy Klaassen, Wayne Rooney en Gylfi Sigurdsson naar Goodison Park.

Koeman was samen met zijn broer Erwin bezig aan zijn tweede seizoen bij de club. Everton wist tijdens de eerste negen competitieduels maar twee keer te winnen en daardoor staat het op een 18de plaats in de Premier League. In de Europa League bungelt Everton met één punt uit drie duels onderaan in hun groep.

Vorig jaar eindigde Everton, onder leiding van Koeman, nog op een zevende plek in de Premier League.