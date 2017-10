Maatregelen rond bizarre penaltyserie Lisse-Hoek

FC Lisse en Hoek maken zich op voor de bizarste penaltyreeks uit de geschiedenis van het Nederlandse bekervoetbal. De Zeeuwen leggen woensdag zo’n 200 kilometer af om op Sportpark Ter Specke alleen de strafschoppenserie opnieuw af te werken.

De club uit Lisse neemt een flink aantal maatregelen om de bijzondere avond in goede banen te leiden. De leiding van FC Lisse, dat op 20 september in het KNVB-bekertoernooi de strafschoppenserie van Hoek won, is bang dat de supporters hun ongenoegen willen botvieren op de bezoekende club. Zij vinden dat de pingels niet opnieuw genomen moeten worden, maar de KNVB en de rechter dachten daar anders over.

Sportiviteit

„Op social media zijn grenzen opgezocht en soms ook overschreden. Er is begrip voor emotie maar er zijn ook berichten verstuurd die niet bijdragen aan de sportiviteit en respect”, schrijft voorzitter Leon Annokkee op de website van FC Lisse. „Er is afgelopen weken regelmatig contact geweest tussen beide verenigingen. Ik wens nogmaals te benadrukken dat wij een zaak zijn begonnen tegen de KNVB (betaald voetbal) en niet tegen HSV Hoek.”

Vervolgens somt hij een lijst met maatregelen op, die bijna onwerkelijk zijn voor een wedstrijd (lees: penaltyserie) waarin twee amateurclubs in de eerste ronde van de KNVB-beker vechten om een plekje in de volgende ronde. De opvallendste regels voor woensdagavond:

Er is een verzoek gedaan aan de KNVB om niet te tossen voor een doel; het verzoek is om, op advies van veiligheidscoördinator, te kiezen voor het doel aan de westzijde (doel aan kant scorebord). Het verzoek is ingediend na overleg met HSV Hoek.

Het bezit en gebruik van vuurwerk, rookpotten, fakkels en shooters e.d. is verboden.

Iedere toeschouwer wordt gefouilleerd en/of gevisiteerd (indien men geen toestemming hiervoor wordt verleend, zal geen toegang worden verleend).

De supportersgroepen worden gescheiden; indien het verzoek aan de KNVB wordt ingewilligd, zullen de supporters van HSV Hoek bij betreden van entree direct naar links worden gewezen. Zij dienen zich op te stellen op de sta tribune binnen de aangegeven ruimte. De neutrale toeschouwers en FC Lisse supporters kunnen zich vervoegen bij de zittribune en/of staan aan de lange zijde al daar. Er worden geen supporters toegestaan achter het doel. Deze ruimte is beschikbaar voor de pers.

Het sfeerterras blijft dicht.

Het meenemen van eventuele trommels en/of megafoons zijn verboden.

Er wordt voor de wedstrijd geen alcohol geschonken in de kantine. Met de zaalteams is dit reeds apart gecommuniceerd.

Iedere bezoeker dient zich desgewenst te legitimeren.

Stewards en gastheren verwijzen de bezoekers naar de voor hen vastgestelde plaats.

Gedurende de penaltyreeks worden geen toeschouwers meer toegelaten

Het duel tussen FC Lisse en Hoek op 20 september was na verlenging nog onbeslist en tot ieders verbazing paste Marc Nagtegaal de ABBA-vorm toe. Deze variatie op de traditionele strafschoppenserie behelst dat een speler van ploeg A de eerste strafschop neemt en ploeg B vervolgens twee pingels mag nemen. Daarna mag team A twee keer aanleggen.

FC Lisse won de reeks, maar de KNVB startte een onderzoek naar de strafschoppenserie die niet aan de regels van de bond voldeed en besliste dat de penalty’s moeten worden overgenomen. FC Lisse probeerde dat via de rechter te voorkomen, maar die gaf de KNVB gelijk. Dus doet de uitzonderlijke situatie zich voor dat FC Lisse en Hoek woensdagavond geen wedstrijd spelen, maar alleen een strafschoppenserie afwerken.

Bekijk hier de samenvatting van de wedstrijd die op 20 september werd gespeeld: