'FIA moet Max juist belonen voor zo'n inhaalactie'

Niet alleen Red Bull-teambaas Christian Horner en vader Jos Verstappen waren volkomen verbaasd over de beslissing van de FIA om Max Verstappen te straffen voor zijn spectaculaire inhaalactie op Kimi Räikkönen bij de Grand Prix van Austin. Zo’n beetje alle grote namen in de autosport snapten er niets van. Niki Lauda, Mario Andretti, David Coulthard, Wark Webber, Eddie Jordan en zelfs regerend wereldkampioen Nico Rosberg lieten allemaal op Twitter weten de straf onbegrijpelijk te vinden.

Verstappen verschalkte in de laatste ronde Ferrari-rijder Räikkönen, maar kwam daarbij even met vier wielen buiten de witte lijnen. Dat kostte hem een tijdstraf van vijf seconden, waardoor de 20-jarige Nederlander zijn derde plaats alsnog kwijtraakte aan de Fin.

Ook bij de Nederlandse Formule 1-kenners was het ongeloof groot. „De FIA nam een beslissing volgens de letter van het reglement, maar niet volgens de geest”, reageert voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers. „Bovendien zijn ze niet strikt. Max wordt wel gestraft, maar anderen die precies hetzelfde doen niet. Verstappen is de smaakmaker van deze race. Alleen door hem was het een fantastisch schouwspel. Zonder Max was het weer een grijze muizenrace geweest. De Formule 1 moet dolblij zijn met Max, dankzij hem is het weer spannend en boeiend. Hij racet in de spirit van de sport. Dat moet je belonen. Maar dan moet de organisatie wel de ballen hebben om dat te doen.”

Coronel

Ook coureur Tom Coronel begrijpt niets van de FIA. „Waar zijn ze in godsnaam mee bezig? Eén van de mooiste acties van het jaar gaan ze bestraffen. Hoe gek ben je dan? Je zou Max juist moeten belonen voor zo’n inhaalactie. Dat maakt Formule 1 spannend en mooi om naar te kijken. Wat willen ze dan? Filerijden?”

Verstappen liet bij Ziggo Sport doorschemeren dat Gary Connelly, een Australische steward, de Nederlandse coureur altijd dwarszit. Verstappen heeft in totaal vier strafpunten gekregen vorig en dit seizoen. Alle vier de keren schijnt Connelly de steward te zijn geweest die hem bestrafte.

„Ik denk niet dat het iets persoonlijks is”, zegt Coronel. ,,Je hebt racers en je hebt ambtenaren binnen FIA. Ik begrijp niet hoe de ‘ambtenaren’ denken. Maar wie hier verantwoordelijk voor is moet direct ontslagen worden. Die mag niks meer met autosport te maken hebben.”

Plooij

Formule 1-verslaggever Jack Plooij denkt ook niet dat Connelly ‘achter Verstappen aanzit’. „Nee, dat geloof ik niet”, zegt hij vanuit Austin. „Ik weet ook niet of die Connelly bij al die races de steward was. Daar kregen we vorig jaar nooit inzicht in. De laatste tijd krijgen we die informatie wel. Connelly interpreteert de regels precies zoals ze geïnterpreteerd moeten worden. Maar ze meten met twee maten en zijn totaal niet consequent. De FIA lijkt de regels alleen toe te passen wanneer het hen uitkomt.”

Plooij stoorde zich vooral aan de manier waarop de straf opgelegd werd. „Als je die straf dan toch wilt geven, geef iedereen dan de kans daar op te reageren. Doe de uitslag onder voorbehoud en zoek het uit. Nu werd het binnen veertig seconden besloten. Ik kreeg het gevoel dat die stewards er in die laatste ronde echt bovenop zaten. Zo van: ‘daar gaan we en hup, boem, we pakken hem’. Ik vond het ook heel knullig om te zien hoe Räikkönen naar binnen werd geloodst terwijl Max nog niet eens wist dat hij gestraft was. Dat ging allemaal heel raar. De organisatie geeft miljoenen uit aan Stevie Wonder, Justin Timberlake en andere beroemdheden op rode lopers en dan regelen ze dit zo ongelooflijk knullig. Dat begrijp ik niet. En de Amerikanen begrijpen dit ook niet hoor. Die stonden zondag allemaal op de banken bij die inhaalactie van Verstappen. Zo’n beslissing maakt de sport hier niet populairder.”