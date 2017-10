Feyenoord verliest ook derde Champions Leagueduel

Feyenoord legde dinsdagavond zijn beste Champions Leaguewedstrijd tot nu toe op de mat, maar ook nu ging de formatie van Giovanni van Bronckhorst zonder punten de kleedkamer in. Shakhtar Donetsk was in De Kuip met 1-2 te sterk.

In de eerste twee duels van Feyenoord in groep F was het kommer en kwel in de eerste minuten. Tegen Manchester City was het in De Kuip na nog geen twee minuten al raak en in de 10e minuut was het duel zelfs al gespeeld toen de 0-2 op het scorebord stond. Ook in Napels ging het vroeg mis. Toen kwam Feyenoord na zeven minuten op achterstand.

Stormloop

Dinsdagavond bleek Feyenoord in staat de rollen om te kunnen draaien. Shakhtar Donetsk was niet bestand tegen de Rotterdamse stormloop in de eerste minuten. Na 57 seconden schoot Jean-Paul Boëtius de bal voor open doel over en 57 seconden later knalde Nicolai Jørgensen de bal met links hard naast.

De gedrevenheid van de spelers sloeg over op de fans, waardoor er een ouderwets Europa Cup-sfeertje ontstond. In de 8e minuut volgde er een vreugde-explosie toen Steven Berghuis wél de score opende door na een schot van Tonny Vilhena de rebound binnen te koppen.

Feyenoord stroopte niet alleen de mouwen op, maar speelde aanvankelijk ook prima voetbal. Het positiespel van de landskampioen was dik in orde; de vrije man werd vrij gemakkelijk gevonden. Maar hoe meer minuten er verstreken, des te meer de Braziliaanse voetbalmachine op gang kwam. De Zuid-Amerikanen in Oekraïense dienst vonden alsmaar beter hun draai en lieten zien dat ze niet voor niets van tevoren werden gevreesd in Rotterdam-Zuid.

Het was Bernard die de 1-0 achterstand persoonlijk omboog tot een voorsprong. Halverwege de eerste helft omspeelde hij doelman Brad Jones en tikte hij eenvoudig binnen en in de tweede helft kopte hij Shakhtar naar 1-2.

Zo blijft Feyenoord met lege handen staan en kan het Europese overwintering (doorstroming naar de Europa League) nu al op de buik schrijven. Dus gaan de gedachten direct vooruit naar komende zondag, wanneer aartsrivaal Ajax op bezoek komt.