Dit is wat je moet weten over de Nations League

Het Nederlands elftal doet volgend jaar mee aan de Nations League. Vijf vragen over het nieuwe toernooi waarmee tickets voor het EK van 2020 te verdienen zijn.

1. Waarom is de Nations League in het leven geroepen door de UEFA?

Oefenwedstrijden zijn weliswaar interessant voor voetbalbonden die er dankzij tv-gelden en kaartverkoop flink aan verdienen, maar het publiek is er al langere tijd klaar mee. Daarom heeft de Europese bond een landencompetitie bedacht, zodat er iets op het spel staat: plaatsing voor het EK van 2020. De in totaal 55 landen worden verdeeld over vier divisies (A, B, C en D) en dankzij de zege op Zweden zit Nederland in de divisie met de hoogstgeplaatste landen.

2. Hoe gaat de competitie in zijn werk?

Het is een ingewikkeld verhaal, daarom concentreren we ons even op divisie A omdat het Nederlands elftal daarin terechtkomt. Deze divisie bestaat uit vier groepen van drie teams, die onderling een mini-competitie afwerken. De vier groepswinnaars strijden vervolgens in de vorm van twee halve finales, een troostfinale en een finale om een ticket voor het EK (dat in 2020 in 13 landen wordt afgewerkt). In elke divisie valt één ticket te verdienen. Dus ook in league D met ploegen als Liechtenstein, Armenië, Gibraltar, Letland, Georgië en Wit-Rusland ligt deelname aan het EK voor het oprapen.

3. Verdwijnt de EK-kwalificatiereeks zoals we die gewend zijn?

Nee, die blijft bestaan. Alleen plaatsen slechts 20 in plaats van 24 landen zich via die weg voor het Europees kampioenschap. De overige tickets worden dus via de Nations League vergeven.

4. Is het een nadeel dat Nederland van Zweden heeft gewonnen en daardoor in de zwaarste divisie terecht is gekomen?

In eerste instantie ben je geneigd te zeggen van wel. Want maakt Oranje met mogelijke tegenstanders als Duitsland, Engeland, Italië, Portugal en Spanje kans om eerste te worden in hun groep? Het antwoord is nee, maar er is een achterdeur. Als Nederland achter een land eindigt dat zich al via de reguliere kwalificatiereeks heeft geplaatst voor het EK dan stroomt Nederland door naar de strijd om het felbegeerde toegangsbewijs. In een groep met sterke landen is die kans uiteraard een stuk groter dan divisie B met de iets mindere goden. De Nations League kan dus een prettige achterdeur richting het EK zijn voor Oranje als de reguliere kwalificatie wéér zo dramatisch verloopt als de vorige twee keren.

5. Wanneer begint dit nieuwe UEFA-feest?

Op 24 januari van volgend jaar vindt de loting (zie hieronder) voor de Nations League plaats. In september, oktober en november 2018 speelt Nederland de vier groepswedstrijden. Begin juni 2019 worden de finales gespeeld om te bepalen wie er dankzij de nieuwe competitie naar het EK mag. De reguliere kwalificatiereeks begint pas in maart 2019 met toen poules, waarvan de nummers 1 en 2 zicht rechtstreeks plaatsen voor het EK.

Op basis van de UEFA-ranking heeft de Europese voetbalbond de volgende indeling gemaakt voor de loting van de Nations League:

Divisie A (4 groepen van 3 teams):

Duitsland, Portugal, België, Spanje, Zwitserland, Frankrijk, Engeland, Italië, Polen, Kroatië, IJsland en Nederland.

Divisie B (4 groepen van 3 teams):

Rusland, Noord-Ierland, Slowakije, Zweden, Wales, Oekraïne, Bosnië-Herzegovina, Oostenrijk, Turkije, Ierland, Denemarken en Tsjechië.

Divisie C (1 groep van 3 teams, 3 groepen van 4 teams):

Hongarije, Slovenië, Albanië, Montenegro, Servië, Schotland, Roemenië, Griekenland, Bulgarije, Israël, Noorwegen, Cyprus, Finland, Litouwen, Estland.

Divisie D (4 groepen van 4 teams):

Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Armenië, Macedonië, Faeröer, Luxemburg, Letland, Moldavië, Kazachstan, Liechtenstein, Andorra, Malta, Kosovo, San Marino, Gibraltar.

