Berghuis: Werd tijd dat fans mij gingen toezingen

Steven Berghuis stond zondagmiddag na de 0-4 zege op AZ rustig en glimlachend de pers te woord, toen John van den Brom langs kwam lopen en de aanvaller van Feyenoord een stomp in zijn rug gaf. „Klootzak”, riep de trainer van AZ met een knipoog tegen de man van de wedstrijd. „Auw, niet zo hard man!”

Terwijl Berghuis net had verteld dat hij fysiek gezien in de beste periode van zijn loopbaan zit. Want naast zijn twee doelpunten en een assist in Alkmaar viel de rechtsbuiten ook nog eens op door zijn loopvermogen. Berghuis blééf maar gaan. Hij dook zelfs regelmatig op in zijn eigen strafschopgebied om mee te verdedigen om vervolgens in de counter als een razende naar de andere kant van het veld te sprinten.

Extra energie

Binnen twintig minuten was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld, door een doelpunt van Berghuis en een pegel van Sam Larsson. „Dat geeft extra energie”, aldus de maker van het openingsdoelpunt. „Stel dat we niet snel op een comfortabele voorsprong waren gekomen, dan had de kans bestaan dat er weer allerlei mindere dingen in de ploeg zouden zijn geslopen en had jij nu misschien tegen mij gezegd dat wij niet fit oogden. Het is vaak ook iets mentaals, snap je? Als je snel met 2-0 voor staat, loop je makkelijker die extra meters. De laatste tien minuten van de wedstrijd was ik best moe, maar toen hadden we de klus gelukkig al verklaard.”

Berghuis zat vanaf de eerste minuut goed in de wedstrijd, nadat hij een perfecte bal over de volledige breedte van het veld had gegeven, waardoor Feyenoord alle ruimte kreeg om een snelle aanval op te bouwen. „Ik probeer mijn eerste bal altijd vooruit te spelen, ook al bestaat de kans dat het fout gaat. Maar dan weet ik dat mijn ‘mindset’ goed is: lef in mijn spel. Dan ben ik op mijn best.”

Dat bleek wel, want de 25-jarige aanvaller nam de regerend kampioen als een routinier op sleeptouw. Al had hij minimaal nog twee keer moeten scoren, toen hij een paar keer oog in oog met de zwak keepende Marco Bizot kwam te staan. „Ik had mijn eerste hattrick moeten maken. Ben ik met zes treffers topscorer van de Eredivisie? Dat is niet verkeerd. Ik weet dat ik het in me heb. Toen ik hier bij AZ speelde, maakte ik 11 goals in 22 wedstrijden. Nu wil ik op die manier ook belangrijk voor Feyenoord zijn; nog meer doelpunten maken om weer kampioen te worden. Ik geloof in die doelen.”

Bondscoach

Dick Advocaat zal zich op de tribune van het AFAS Stadion ongetwijfeld even achter zijn oren hebben gekrabd bij het zien van de florerende Berghuis, die hij niet heeft opgeroepen voor de cruciale WK-kwalificatieduels tegen Wit-Rusland en Zweden. De flankaanvaller en de bondscoach kennen elkaar goed. „Toen ik bij Watford op de bank zat haalde hij als assistent van het Nederlands elftal mij er wel bij. En in de rol van adviseur hij heeft mij aangeraden bij Feyenoord. Hij weet dus wat ik kan, maar dit is nu al de derde keer dat ik er niet bij zit. Ondanks dat wij elkaar goed kennen, ga ik hem natuurlijk niet bellen om opheldering te vragen ofzo. Het kan maar een ding betekenen en dat is dat ik het nóg beter moet doen bij mijn club.”

Bij de supporters van Feyenoord kon hij zondag in ieder geval niet meer stuk. Regelmatig werd vanuit het uitvak zijn naam gescandeerd. Berghuis lacht. „Dat werd een keer tijd! Die Amrabat is hier één maand en hem zingen ze de hele tijd toe, dat kan toch niet?” Het is Berghuis in optima forma: als hij in het veld op dreef is, is dat buiten de lijnen niet anders.