Arjen Robben laat traantje tijdens het volkslied

Als er nog mensen twijfelden of Arjen Robben na de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden een punt achter zijn interlandloopbaan zet, dan zijn die nu ook overtuigd. De aanvoerder van Oranje liet tijdens het volkslied een traantje, toen hij besefte dat het de laatste keer was dat hij als voetballer naar het Wilhelmus aan het luisteren was.

Om niet te veel voor afleiding te zorgen, wilde Robben in aanloop naar de duels met Wit-Rusland en Zweden niets zeggen over zin toekomst als international. Maar nu het Nederlands elftal zich niet voor het WK in Rusland heeft geplaatst (we gaan er net als jij even vanuit dat ze niet met 7-0 van de Scandinaviërs winnen) zet hij er toch echt een punt achter.

Na veertien jaar is het welletjes geweest. De Man van Glas kwam door de vele blessures tot slechts 96 interlands, maar daarin was hij wel vaak een beslissende factor. Met als hoogtepunten uiteraard de WK’s van 2010 en 2014. Al kan het toernooi in Zuid-Afrika ook als dieptepunt worden beschouwd, omdat in de finale tegen Spanje de teen van doelman Iker Casillas hem eeuwige roem in de weg stond.

De afgelopen maanden was er veel te doen rond zijn rol als aanjager binnen de selectie. Met de aanvoerdersband om zijn arm probeerde hij de jonge garde telkens weer duidelijk te maken dat ze er álles aan moesten doen om het WK te halen.

Robben ergerde zich af en toe groen en geel aan het niveau van de spelers die vandaag de dag om hem heen lopen. Sommige jonkies vonden het op hun beurt maar niets dat hun aanvoerder zo liep te schreeuwen en tieren in een poging de boel op scherp te zetten.

Dinsdagavond straalde Robben in alles uit dat hij er een mooi afscheid van wilde maken. Iets meer dan een kwartiertje nadat er een traan over zijn wang biggelde, schoot hij vanaf de strafschopstip de 1-0 voor Nederland binnen. Dat zijn schot een volledig mislukte Panenka was, deed niets af aan zijn vreugde-explosie toen hij terugliep naar zijn eigen helft.

Lees ook: Robben blijft gewoon schreeuwen in de spelerstunnel

Vijf minuten voor de rust maakte Robben er op schitterende wijze 2-0 van en ging hij nóg meer uit zijn dak dan na de openingstreffer. Hij voelde dat het zijn avond ging worden. Alleen is er na negentig minuten geen beloning in de vorm van een ticket voor de play-offs, maar de ereronde zal ongetwijfeld indrukwekkend zijn.

(later meer)