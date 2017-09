VIDEO: Feyenoord verliest, maar scoort tegen Napoli

Feyenoord is er niet in geslaagd om in Napels een goed resultaat neer te zetten. De Rotterdammers wisten wel te scoren in Napels, maar gingen met 3-1 onderuit.

In de eerste helft kwam Napoli al na zeven minuten op voorsprong dankzij een geplaatst schot van Lorenzo Insigne. De Italiaan liet daarna het shirt van oud-Ajacied Arkadiusz Milik zien, die moet herstellen van een zware blessure.

In de tweede helft liep Napoli al snel verder uit: in de 49ste minuut kon oud-PSV'er Dries Mertens na een fout van de nieuwe back Kevin Diks de bal makkelijk achter keeper Brad Jones schuiven.

Ook de 3-0 ontstond uit een fout. Renato Tapia, die samen met Jeremiah St. Juste het centrum vormde bij afwezigheid van Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden, ging diep in de eigen helft aan de wandel met de bal. Dat leidde tot balverlies en uiteindelijk een grote kans, die José Callejon verzilverde.

De 3-1 van Sofyan Amrabat viel in blessuretijd. De verdediging van Napoli communiceerde niet goed, waardoor de Nederlandse Marokkaan kon doorlopen en de eretreffer kon maken: 3-1.