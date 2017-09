Swift na bekerstunt van RTL via 3FM naar DWDD

Op het complex van AVV Swift in Amsterdam–Zuid heerst een dag na de sensationele stunt tegen bekerhouder Vitesse een serene rust. Op één van de kunstgrasvelden gymt een groepje kinderen van een basisschool en op het hoofdveld staan acht bejaarden te strekken in hun klasje seniorengym.

De tribunes, waar woensdagavond 1500 uitzinnige supporters op stonden te springen na de historische bekerstunt, zijn in de vroege ochtend alweer verwijderd. Op het laatste stukje tribune dat nog is achtergebleven voor het clubhuis zitten twee jongemannen met kleine oogjes druk te bellen. Het zijn Jaap Smeeing en Guido Moelee, twee van de helden van Swift die Vitesse over de knie legden. „We proberen vrij te regelen van ons werk, want we zitten vanavond in De Wereld Draait Door”, legt Moelee het drukke gebel uit.

De spits en de linksback van Swift werden vanochtend van alle kanten benaderd en gefeliciteerd. „Ik had na de wedstrijd 300 berichten, dat heb ik nog nooit meegemaakt”, lacht Smeeing. De spelers kunnen het nog maar nauwelijks bevatten. „Weet je nog dat we op De Parade waren en dat we hoorden dat Vitesse de tegenstander was?”, vraagt Moelee aan Smeeing. „En nu hebben we ze gewoon verslagen. Bizar.”

Het mooiste is dat niemand bij Swift woensdagavond in de slotfase wist wie de strafschoppen zou gaan nemen. „We hadden ook helemaal niet op penalty’s getraind”, zegt Moelee met Amsterdamse branie. „Logisch, als je verwacht eenvoudig te winnen, ga je ook niet op strafschoppen trainen, haha.”

Gekkenhuis

Smeeing kijkt om zich heen in verbazing. „Vooraf sta je er totaal niet stil bij dat we zo’n dag als vandaag meemaken.” Hij doelt op de tv-programma’s, radio-dj’s en verslaggevers die hem sinds hij wakker werd, benaderd hebben. „RTL Boulevard, SBS, DWDD, 3FM het is echt een gekkenhuis.”

Dat komt er eindelijk groen licht; Smeeing en Moelee hebben vrij gekregen van hun werk en kunnen zich gaan richten op een dagje ‘verdiende roem’. „Koekoek, dat is geregeld”, zegt Smeeing lachend, terwijl hij zijn ploeggenoot een high-five geeft.

Het is maar een heel korte nacht geweest voor de spelers van Swift. „We zijn met de hele groep naar het Leidseplein geweest, naar Bubbels. Heel fout, maar wel heel leuk, was ik al heel lang niet meer geweest.”

Dan komt teammanager en voormalig voorzitter René van Pareren met een grote zonnebril op zijn neus het complex opgelopen. „Geweldig dit, niet normaal wat er allemaal op ons afkomt”, zegt hij breeduit lachend. „Hij is snel even naar de kapper geweest”, zegt Smeeing stiekem. „Hij is zo ijdel en hij komt op tv natuurlijk, haha.”

Moelee maakt zich op voor een interview bij RTL Boulevard, maar beantwoordt ondertussen een paar vragen van NH-radio waar hij live in de uitzending is. Als teammanager Van Pareren hoort dat zijn speler een afspraak heeft met RTL Boulevard schrikt hij. ,,Guido dat kan niet, want ik heb DWDD exclusiviteit moeten beloven.”

Loting

„Oh, hoe kan ik dat weten? Maar ja, we blijven amateurs, dat is wel duidelijk”, antwoordt Moelee gevat. Na de uitzending van DWDD gaat de selectie van Swift terug naar het clubhuis van hun club aan het Olympiaplein om de loting van de tweede ronde te bekijken. „Ik hoop dat we thuis op ons eigen veld kunnen spelen, want op dit kutveld hebben we tegen iedereen een kans. Tegen Ajax, Feyenoord of PSV mogen we hier sowieso niet spelen, dus ik hoop op AZ, want dat is een mooiere club dan, met alle respect PEC Zwolle of Heracles, haha.”