Klaas-Jan Huntelaar is nu dé spits voor Oranje

Klaas-Jan Huntelaar is inmiddels 34 jaar oud, maar op het veld blijft hij een hongerig roofdier. Net nu het Nederlands elftal met een enorme spitsencrisis kampt, ruikt ‘The Hunter’ bloed en voetbalt hij als herboren. Met twee treffers, waaronder een prachtig hakje, hielp hij Ajax zaterdagavond aan een belangrijke zege (3-0) op PEC Zwolle. „Ik zit lekker in mijn vel en voel me goed. Ik ben blij om bij Ajax te zijn en van waarde te zijn voor het team”, reageerde de spits tevreden in de Johan Cruijff Arena.

Gezien het wegvallen van Robin van Persie en de vormcrisis van Vincent Janssen kan bondscoach Dick Advocaat nu eigenlijk niet meer om Huntelaar heen voor de cruciale WK-kwalificatieduels met Wit-Rusland (7 oktober) en Zweden (10 oktober). Oranje maakt nog een minieme kans op het WK in Rusland, maar dan moet er wel flink gescoord worden volgende maand.

Mede door een lange blessure speelde Huntelaar zijn laatste interland bijna twee jaar geleden. Thuis tegen Tsjechië bakte Oranje er onder leiding van bondscoach Danny Blind in het EK-kwalificatieduel op 13 oktober 2015 helemaal niets van. Lang leek het erop dat die zeperd (2-3) tegen de Tsjechen de laatste interland van Huntelaar was geweest. Hij scoorde weliswaar in die partij, maar toch zou het een zuur afscheid van Oranje zijn geweest voor de goalgetter na 76 interlands en 42 doelpunten.

Gefrustreerd

Onder het bewind van Blind raakte Huntelaar daarna gefrustreerd bij Oranje. Voor twee oefenduels in maart 2016 tegen Frankrijk en Engeland was hij wel geselecteerd, maar hield Blind de spits op de bank en koos voor Janssen. Toen Blind hem tegen Engeland vlak voor tijd wilde laten invallen, weigerde de trotse Huntelaar.

„Dat ik niet wilde invallen is gechargeerd gezegd”, reageerde Huntelaar destijds. „Ik wilde en wil best invallen, maar niet voor twee minuten. Ik zat op de bank en was nog niet eens warm. Andere jongens waren aan het warmlopen. Het risico was te groot voor mij en mijn club, om zo even koud in te vallen.”

Daarna koos Huntelaar er zelf voor om af te zeggen voor een oefentrip van het Nederlands elftal. „Het was mijn beslissing om niet mee te gaan”, legde Huntelaar toen uit. „Ik heb Blind zélf gebeld en zei dat het mij beter leek dat hij mij niet zou oproepen voor deze trip.”

Met het opbloeien van de aanstormende talenten Janssen en Bas Dost leek daarmee het doek gevallen voor de interlandcarrière van Huntelaar. Maar het kan verkeren in de voetbalwereld. Janssen en Dost bleken in Oranje toch niet zo goed als veel mensen dachten en de nieuwe bondscoach (Advocaat) koos voor een rentree van de gevallen topscorer Robin van Persie. Maar nu de aanvaller van Fenerbahçe moet afhaken met hamstringklachten lijkt niets nog een rentree van Huntelaar in de weg te staan.

De laatste twee interlands van Oranje tegen Frankrijk (4-0 verlies) en Bulgarije (3-1 zege) keek Huntelaar nog thuis voor de tv. „We kregen te veel goals tegen in het eerste duel en we hebben te weinig goals gemaakt in de tweede wedstrijd. Of Advocaat al gebeld heeft?”, herhaalt Huntelaar de vraag lachend. ,,Geen idee, mijn telefoon staat altijd uit in de kleedkamer.”