Hoe bereikt Oranje alsnog het WK in Rusland?

Arjen Robben stormde donderdagavond na de nederlaag tegen Frankrijk de kleedkamer in om zijn ploeggenoten moed in te spreken. Van NOS-verslaggever Bert Maalderink had de aanvoerder van Oranje te horen gekregen dat Zweden met 3-2 van Bulgarije had verloren en Nederland dus nog steeds kans maakt op een WK-ticket. Maar hoe zit dat nu precies? Hieronder de vier hordes die het Nederlands elftal moet nemen om volgend jaar naar Rusland te mogen.

Negen punten

De stand in groep A ziet er momenteel zo uit:

Frankrijk 7-16 (+10) Zweden 7-13 (+7) Bulgarije 7-12 (-2) Nederland 7-10 (+3) Wit-Rusland 7-5 (-8) Luxemburg 7-4 (-10)

Frankrijk stevent af op rechtstreekse plaatsing als groepswinnaar. Nederland moet de drie resterende wedstrijden winnen om kans te maken op de tweede plaats. Zondag is in de Johan Cruijff Arena Bulgarije de volgende opponent. Die ploeg was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Oranje. Op 7 oktober moet het Nederlands elftal op bezoek in Wit-Rusland, dat in De Kuip met 4-1 werd verslagen. De laatste en waarschijnlijk beslissende wedstrijd vindt drie dagen later in Amsterdam plaats tegen Zweden, waar Oranje eerder 1-1 tegen speelde. Het wordt dus geen eenvoudige opgave om uit de laatste drie duels negen punten te pakken.

Doelsaldo

Stel dat de ploeg van Dick Advocaat van Zweden wint, dan heeft het niets aan het onderlinge resultaat. Het draait in deze kwalificatiereeks allemaal om het doelsaldo. Momenteel is dat van de Scandinaviërs stukken beter dan dat van Oranje. Bovendien speelt Zweden nog tegen Wit-Rusland en Luxemburg, prima landen om het doelsaldo nog even op te krikken. Dan is het aan Nederland om dat in de laatste wedstrijd tegen Zweden teniet te doen, maar dat is alleen op papier een realistisch uitgangspunt.

Beste nummer 2

Het wordt tijdens de laatste speelronde van de Europese kwalificatie nog een behoorlijke puzzel. Er zijn namelijk 9 poules en alleen de 8 beste nummers 2 stromen door naar de play-offs. Dat wordt berekend op basis van de resultaten tegen de nummer 1, 3, 4, en 5 van de groep. Alle resultaten tegen de nummer laatst worden geschrapt.

Play-offs

Stel dat Nederland de bovenste drie hordes succesvol neemt, dan heeft het nog steeds niets. Dan moeten Robben en zijn mannen ook nog eens de play-offs overleven. Op 10 en 13 november staan de confrontaties met een nummer 2 uit een andere groep op het programma.

Met een beetje pech is dat een ijzersterke tegenstander. Zo staat Europees kampioen Portugal in groep B momenteel op de tweede plaats achter Zwitserland en strijden Italië en Spanje in poule G om de eerste plaats. Er is dus nog een heel lange weg te gaan voor Nederland, maar het mag blij zijn dat er überhaupt nog een weg is.