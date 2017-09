Frank de Boer al na 77 dagen ontslagen

Ook het tweede buitenlandse avontuur voor trainer Frank de Boer is uitgelopen op een drama. Nadat hij vorig seizoen bij het Italiaanse Internazionale al na 84 dagen de laan werd uitgestuurd, hield hij het dit seizoen bij Crystal Palace nog minder lang vol. De 47-jarige oefenmeester, die met Ajax vier keer achter elkaar landskampioen werd, moest in Londen al na 77 dagen het veld ruimen.

Crystal Palace beleefde onder De Boer dan ook de slechtste competitiestart sinds 1925. De eerste vier duels gingen allemaal verloren en erger nog: Palace wist in die wedstrijden niet één keer te scoren. De 1-0 nederlaag bij Burnley was het laatste zetje voor De Boer. Voorzitter Steve Parish leek aanvankelijk het vertrouwen te behouden in de Nederlandse coach, maar na overleg met het bestuur werd toch besloten om hem te ontslaan.

Dat gebeurde maandag dus precies 77 dagen nadat hij zijn handtekening had gezet onder een driejarig contract in Londen. Het seizoen begon al dramatisch voor De Boer met een 0-3 thuisnederlaag tegen het gepromoveerde Huddersfield Town. Die klap is de selectie van Palace nooit meer te boven gekomen. Voormalig Engels bondscoach Roy Hodgson wordt waarschijnlijk de opvolger van De Boer.