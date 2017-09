Feyenoorders verlangen naar hymne Champions League

Het was vooral als grap bedoeld, maar als Jean-Paul Boëtius wordt gevraagd om een zinnetje uit de Champions League-hymne te zingen, zet hij direct een hoog piepstemmetje op. „These are the chaaaaaaaampioooooons”, klinkt het uit de keel van de Feyenoorder. Zijn ogen twinkelen. „Ik verheug me op dat liedje. Prachtig! Ik zou het bijna een volkslied willen noemen. Iedereen kent het. Als je dat hoort…”

Het is lang geleden dat de supporters van Feyenoord die klanken vlak voor een wedstrijd van hun club door de boxen van De Kuip hebben horen schallen. Sterker nog, de jonge garde heeft nog nooit een Champions League-duel meegemaakt in Rotterdam-Zuid. Op 13 november 2002 acteerde Feyenoord voor het laatst op het belangrijkste podium van het clubvoetbal.

Quizvraag

Die wedstrijd tegen Newcastle United komt regelmatig terug in voetbalquizjes met de vraag wie de laatste Feyenoorder was die een doelpunt heeft gemaakt in de Champions League. Het antwoord: Anthony Lurling. Zijn treffer tegen Newcastle United was niet voldoende om uitschakeling in groep E te voorkomen, want de Engelsen waren dankzij een doelpunt van Craig Bellamy met 2-3 te sterk.

Terwijl de ploeg van Bert van Marwijk het Europese avontuur veelbelovend was begonnen met een 1-1 gelijkspel in eigen huis tegen Juventus. Een uitslag waar het huidige Feyenoord donderdagavond voor tekent tegen Manchester City, de ploeg die afgelopen transferperiode meer dan 200 miljoen euro uitgaf aan nieuwe spelers. „Tja, dat is City hè, dat is de Premier League”, zegt Boëtius. „We weten dat het niet gemakkelijk voor ons gaat worden, maar het affiche is prachtig.”

Ook verdediger Jan-Arie van der Heijden verheugt zich op de eerste wedstrijd in de groep met Manchester City, Napoli en Shakhtar Donetsk. „Champions League in De Kuip, dat is toch fantastisch? Dat is niet alleen voor de supporters een droom, maar ook voor ons als spelers. Vooral omdat het zo lang geleden is dat deze club op hoogste niveau uitkwam, maakt ons trots dat we daar met het kampioenschap eindelijk weer voor hebben gezorgd. Vorig seizoen speelden we in de Europa League een aantal prachtige wedstrijden en dit is nog een stapje hoger.”

Zlatan

Toen werd in de eerste groepswedstrijd het Manchester United van José Mourinho en Zlatan Ibrahimovic met 1-0 geklopt. Niet alleen een mooie herinnering voor Van der Heijden en zijn collega’s, maar ook een wijze les die in de voorbereiding op de wedstrijd van vanavond werd gebruikt. De verdediger: „De wedstrijd tegen United was een voorbeeld hoe je het een topclub lastig kan maken. Zoals tegenstanders in de Eredivisie tegen ons willen spelen, zo speelden wij tegen United. Ik heb er vertrouwen in dat wij dat tegen City ook kunnen.”

Donderdag is het rond 20:40 uur zover. Dan staan de spelers van Feyenoord en die van Pep Guardiola naast elkaar opgesteld en klinkt dé hymne door het stadion. De Rotterdammers beseffen dan pas echt dat ze zich op het miljoenenbal begeven. Van der Heijden: „We willen onszelf na het kampioenschap nog eens extra belonen met een mooi seizoen in de Champions League. Iedereen staat te popelen. De atmosfeer in De Kuip is altijd al waanzinnig, maar met een wedstrijd in de Champions League op het programma zal dat alleen maar nog mooier zijn.”