Feyenoord begrijpt zichzelf even niet meer

De spelers van Feyenoord deden vorige week woensdag vrij luchtig over de 4-0 nederlaag tegen Manchester United in de Champions League. De tegenstander was tenslotte een van de rijkste clubs ter wereld. Dan hoef je je er niet voor te schamen als je geen schijn van kans hebt, was de lezing. Bovendien was er weer een wijze les geleerd, al was het alleen maar vanwege het vroege doelpunt na 1 minuut en 37 seconden. Kortom: geen probleem, op naar de kraker tegen PSV.

Maar zondag verviel Feyenoord in dezelfde fout, al was het dit keer 15 seconden later. Na 1 minuut en 52 seconden werd doelman Brad Jones in het Philips Stadion geklopt door Gastón Pereiro. „We hebben het er van tevoren nog zo over gehad”, zei Karim El Ahmadi na de 1-0 nederlaag tegen PSV. „In de kleedkamer hebben we tegen elkaar gezegd dat we het zo lang op 0-0 moesten zien te houden, omdat het publiek hier dan begint te morren.”

Ramp

Tot overmaat van ramp voor de Rotterdammers kwamen ze vlak voor rust ook nog eens met tien man te staan, omdat Steven Berghuis zijn tweede gele kaart van de middag kreeg. Op dat moment leek het over en sluiten voor Feyenoord, dat tot zondag nog niet had verloren in het seizoen waarin het de landstitel verdedigt.

Maar vanaf de eerste minuut van de tweede helft waren de bezoekers juist heer en meester in de topper. Michiel Kramer bleef achter in de kleedkamer en Sofyan Amrabat zorgde voor meer power bij Feyenoord. PSV kreeg geen enkele grip meer op de wedstrijd en leek de zege uit handen te geven. Jens Toornstra en Jean-Paul Boëtius krijgen reuzekansen om de gelijkmaker binnen te knallen, maar oog in oog met Jeroen Zoet misten ze de finesse om voor een feestje in het uitvak te zorgen.

Lege handen

Op een tv in de catacomben zag Berghuis het allemaal gebeuren. „Die jongens hebben het ontzettend goed gedaan in de tweede helft. Ze hebben PSV in de tweede helft volledig overklast, maar helaas heeft het geen punt opgeleverd.”

De spelers die na het laatste fluitsignaal nog wél op het veld stonden, grepen dan ook vertwijfeld naar het hoofd. Hoe konden ze weer zo vroeg op achterstand komen en hoe konden ze de enorme kansen op een remise om zeep helpen? Feyenoord begrijpt zichzelf even niet meer.