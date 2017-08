Wesley Sneijder: Nachtmerrie of opkikker in Parijs

Eindeloze discussies over kunstgras, PSV en Ajax die al in de zomer naar Europees voetbal kunnen fluiten en Oranje dat weer een eindtoernooi dreigt te missen. Het Nederlands elftal zakt steeds verder weg in het moeras en er is bijna niemand in de buurt om de helpende toe te steken. Maar Wesley Sneijder is van plan donderdagavond voor een opkikker te zorgen.

Dan staat het Nederlands elftal van Dick Advocaat in Stade de France tegenover het ijzersterke Frankrijk. Het is voor de nummer 36 van de wereldranglijst de laatste strohalm om uitzicht te houden op een ticket voor het WK van volgend jaar in Rusland. Winst is het enige dat telt.

Kans

„Het wordt heel moeilijk”, beseft Sneijder. „Frankrijk kan misschien wel drie gelijkwaardige elftallen opstellen. Blaise Matuidi, Paul Pogba, Antoine Griezmann; als je dat soort spelers ruimte geeft, doen ze wat ze willen. Als tegenstander moet je net iets meer dan honderd procent van jezelf vragen om hen negentig minuten lang het hoofd te kunnen bieden. We moeten elk gaatje dichtlopen en ze geen seconde de tijd geven om iets met de bal te doen. Dán maken we een kans.”

Nog niet zo heel lang geleden werd er op die manier over het Nederlands elftal gesproken. Oranje boezemde angst in bij welke tegenstander dan ook. Maar Sneijder heeft van dichtbij meegemaakt hoe de glijdende schaal werd ingezet, met als dieptepunt het missen van het EK in Frankrijk.

De middenvelder van OGC Nice wil er alles aan doen om te voorkomen dat hij ook het WK in Rusland, zijn laatste toernooi als international, aan zich voorbij moet laten gaan. Ook al is het kalf al zo goed als verdronken in groep A van de kwalificatiereeks. „Een EK of WK mislopen is het ergste dat er is, misschien nog wel erger dan een WK-finale verliezen. Het zou echt een nachtmerrie zijn als we in Frankrijk ten onder gaan. Als je één keer een toernooi heb gemist, doe je er daarna alles aan om er de volgende keer wel weer bij te zijn.”

Treurig

Toch werd er al verloren van Frankrijk en Bulgarije en gelijk gespeeld tegen Zweden, waardoor plaatsing heel ver weg is. Die treurige constatering past in het plaatje van de armoedige staat waarin het Nederlandse voetbal verkeert.

Lees ook: Van Persie net zo opgewonden als bij Oranjedebuut

Ook Sneijder moest met lede ogen toezien hoe PSV en Ajax vroeg in het seizoen Europees voor paal stonden. „Dan gaat het ineens wel heel erg hard achteruit. Toch zijn er altijd spelers bij die clubs die er bovenuit steken en zich bij Oranje mogen melden. Ook bij het Nederlands elftal zitten we in een overgangsfase, dat is duidelijk. Er zijn veel jonge jongens bij gekomen en die hebben nog niet op het podium gestaan waar het Nederlands elftal hóórt te staan. Dat is vrij lastig, zeker richting belangrijke wedstrijden als die tegen Frankrijk. Laten wij dan maar voor een opfleurmomentje zorgen voor het Nederlandse voetbal. Donderdag kan een historische avond worden.”