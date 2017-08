Wéér eruit: 80.000 fans zien Max maar een kwartier

(later meer)

Ongeveer 80.000 Nederlandse fans waren naar het Spa-circuit in België afgereisd om de racende idool aan het werk te zien. Al die tienduizenden hadden op de wegen bij de Zuiderburen voor lange files gezorgd. Genieten van Max’ trainingen konden zij wel. Maar de om 14.00 uur gestarte Grand Prix eindigde voor Verstappen om 14.18 uur.

Opnieuw is Max Verstappen in de Formule 1 uitgevallen. En opnieuw kwam dat door haperende techniek aan zijn Red Bull-wagen.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!