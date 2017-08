Vooral mannen online bezig met EK Vrouwenvoetbal

Niet vrouwen, maar mannen zijn op social media vooral bezig met het EK Vrouwenvoetbal. Dat blijkt uit cijfers van Social monitoring onderzoeksbureau Coosto. De Oranje Leeuwinnen spelen zondag de finale in Enschede en kunnen sinds de start van het toernooi rekenen op veel online support.

Dit zeggen mannen:

Van de bijna 34.000 berichten over vrouwenvoetbal was in 44 procent van de gevallen een man de afzender. In 23 procent van de gevallen was het een vrouw die op de post-knop duwde. Van een derde was niet vast te stellen of de afzender een man of vrouw was. Wel is er onder de mannen sprake van veel diversiteit, van positief tot negatief. Vrouwen daarentegen trekken in hun posts opvallend vaak vergelijking met het mannenvoetbal.

Dit zeggen vrouwen:

De vrouwen kwamen online massaal in opstand na de column van oud-keeper Ronald Waterreus in Voetbal International. Daarin schoffeerde hij het damesvoetbal en noemde het een marketingmachine die door de strot wordt geduwd. De term Waterkneus en sukkel vallen daarbij opvallend veel.



Het EK Damesvoetbal leeft dus niet alleen in de stadions en de fanzones, maar ook op social.