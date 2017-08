Touré: van vluchteling naar debutant bij Feyenooord

Cheick Touré had zondagmiddag vlak na Feyenoord-Willem II (5-0) maar weinig tijd om te genieten van zijn debuut voor de regerend landskampioen. Vrijwel direct na de wedstrijd moest de pas 16-jarige aanvaller opnieuw aan de bak tijdens een oefensessie met de reserves. „Maar voor de training kon ik de kleedkamer nog wel even snel een berichtje op Snapchat zetten dat ik trots ben op mijn debuut.”

Dat had hij zo’n elf jaar geleden niet durven dromen, toen hij samen met zijn broer vanuit het Afrikaanse Guinee naar Nederland vluchtte. De twee kwamen uiteindelijk bij een pleeggezin in Dordrecht terecht. „Ik weet er niet veel meer van”, zegt Touré. „In het begin heb ik best moeite met de situatie gehad, maar omdat ik nog jong was had ik genoeg afleiding om me niet de hele tijd zorgen te maken. Dus op zich was het voor mij niet heel zwaar.”

Papa en mama

Mede dankzij de mensen die hem opvingen en Touré opvoedden voelde hij zich vrij snel thuis in Nederland. „Mijn pleeggezin beschouw ik als mijn echte familie. Papa noem ik papa en mama noem ik mama.” Ook voetbal speelde een belangrijke rol in zijn leven. Hij kwam in de jeugdopleiding van FC Dordrecht terecht, waarna hij in de C’tjes de overstap naar Feyenoord maakte.

In maart van dit jaar tekende hij zijn eerste profcontract, waarmee hij tot medio 2020 vastligt in De Kuip. Al wilde hij destijds nog niet te vroeg juichen. „Ik heb genoeg voorbeelden gezien van jongens die een contract hadden getekend, maar daarna niet in het eerste terechtkwamen. Daarom ben ik hard blijven werken, ik moest blijven vechten.”

Beloning

Zondagmiddag kwam tijdens de eenvoudige zege op Willem II de ultieme beloning. In de 66e minuut mocht hij van trainer Giovanni van Bronckhorst de plaats in nemen van Steven Berghuis. Met knikkende knieën, dat wel. Ineens mocht hij de heilige grasmat op, onder een daverend applaus van bijna 50.000 mensen. Dat liet hem niet koud.

„Ik voelde mijn benen helemaal vollopen, haha. Ik besefte dat ik gewoon in De Kuip stond, ongelooflijk. En ik denk dat ik dat de volgende keren ook nog wel zal voelen, die spanning raak ik niet zomaar kwijt. Het is een droom die uitkomt. En dan bedoelde ik een échte droom hè? Ik heb letterlijk gedroomd dat ik hier zou spelen en een hele mooie periode zou beleven. Mijn debuut is een mooie eerste stap, maar ik ben er nog lang niet.”