Streaker als voorprogramma voor Usain Bolt op WK

De tribunes van het stadion in Londen zaten al behoorlijk vol, want het was bijna tijd voor de 100 meter. Deze afstand is altijd al het koningsnummer tijdens de WK Atletiek, maar zaterdagavond was het een extra speciale editie omdat Usain Bolt er voor het laatst te bewonderen was.

Vredelievend

Maar voordat de finalisten het strijdtoneel betraden, trok plotseling een veel langzamere man een sprintje. Het was een streaker die op zijn lijf de woorden peace en love had geschreven. Hoe vredelievend zijn boodschap ook was; de beveiligers wilden hem zo snel mogelijk in zijn (figuurlijke) graag vatten.

Vanwege het slakkentempo van de man was er niet lang voor nodig om de naakte man tot stoppen te brengen. Hij werd over de boarding in het gras gegooid, waar medewerkers van de organisatie hun jasjes over zijn lichaam drapeerden.

Tijdens een voetbalwedstrijd wordt een streaker vaak buiten beeld gehouden, maar blijkbaar denken ze daar in de atletiekwereld anders over. De camera's mochten vrolijk door blijven draaien, waardoor de kijker niet heel smakelijke beelden kreeg voorgeschoteld, toen de man eenmaal op de grond lag te spartelen.

Bolt kwam even later overigens niet als eerste over de finish. Hij verloor zijn afscheidswedstrijd op de 100 meter van de Amerikanen Justin Gatlin (goud) en Christian Coleman (zilver).