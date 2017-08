Start nieuw seizoen steeds dramatischer voor Ajax

De druiven worden voor Ajax in het nog maar prille seizoen alsmaar zuurder. In eigen huis ging de ploeg van Marcel Keizer donderdagavond met 1-0 onderuit tegen het Noorse Rosenborg BK.

Het duel in de voorronde van de Europa League was de vierde wedstrijd van dit voetbaljaar waarin de Amsterdammers niet tot winst kwamen. Eerder kwam Ajax in het voorportaal van de Champions League niet voorbij OGC Nice en vertrok het na de eerste competitiewedstrijd met de staart tussen de benen uit Almelo, waar Heracles met 2-1 te sterk was.

Bar weinig

Tegen Rosenborg werd onderstreept dat van het sprankelende en verrassende spel van vorig seizoen bar weinig over is. Bij bijna elke aanval kun je van tevoren uittekenen hoe die gaat verlopen. De Noren hadden dan ook weinig moeite met Ajax op afstand van het eigen doel te houden.

De bezoekers kregen de beste mogelijkheden en een kwartier voor tijd was het invaller Samuel die de Johan Cruijff Arena het zwijgen oplegde. Het wordt voor Ajax een helse klus om volgende week in de return de start van het seizoen te redden.

Al moeten de hoofdstedelingen eerst zondag nog FC Groningen zien te kloppen. Gezien de huidige staat van dienst wordt dat al lastig genoeg.