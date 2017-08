Schippers prolongeert wereldtitel op de 200 meter

Op het wereldkampioenschap atletiek heeft Dafne Schippers haar wereldtitel op de 200 meter succes verdedigd. Tijdens een zinderende finale in Londen snelde ze naar een tijd van 22.05, waarmee ze net wat sneller was dan haar belangrijkste concurrente Ta Lou. Het brons ging naar Shaunae Miller-Uibo

Lang duel

De start van Schippers was uitstekend en na de eerste bocht moest ze alleen nog afrekenen met Ta Lou. De renster uit Ivoorkust bleef op het complete rechte stuk bij Schippers, maar kwam er nooit meer voorbij en moest genoegen nemen met zilver. Al was het verschil slechts drie honderdste van een seconden. Twee jaar geleden was het verschil op deze afstand even groot.

Het is de vijfde medaille ooit van Schippers op een wereldkampioenschap. Eerder dit toernooi pakte ze al brons op de honderd meter, terwijl ze twee jaar terug naast goud op de 200 ook zilver won op de 100 meter. In 2013 pakte ze al eens brons op de zevenkamp.

Voor Schippers is het een prachtig moment na een moeizaam jaar. Na de Olympische Spelen van Rio de Janeiro - waarop ze genoegen moest nemen met zilver - had ze het even zwaar. „Achteraf gezien ging het allemaal te snel, maar wat doe je eraan? Ik werd in het diepe gegooid en moest er zelf maar uit zien te komen", zo erkende ze.

Meer Oranje-succes

Ook in andere sporten was er vandaag succes voor Nederland. Robin Haase leverde een wereldprestatie door de halve finale van het Masters toernooi in Montréal te bereiken. Hij is de eerste Nederlandse man sinds 1999 die de halve finale van een Masters Toernooi bereikt. De tegenstander daarin heet overigens wel Roger Federer. Geen misselijke opponent dus.

In de Nederlands Belgische BinckBank Tour (een race op het hoogste niveau: World Tour) won Lars Boom de etappe en is hij nu leider in het algemeen klassement. En op het Europees kampioenschap in Noord-Ierland hebben de Oranje dames tot negentien jaar de halve finale bereikt. Hierdoor zijn ze automatisch geplaatst voor het WK. Als toetje scoorden Memphis Depay en Eljero Elia beiden een cruciale treffer voor hun club Olympique Lyon en Istanbul Basaksehir.