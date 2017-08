Sánchez naar Spurs: duurste Eredivisie-transfer ooit

Het hing al een dikke week in de lucht, maar nu is het dan toch echt officieel. Davinson Sánchez verruilt Ajax voor Tottenham Hotspur. De Londense club betaalt veertig miljoen euro en dat bedrag kan nog met twee miljoen euro oplopen, zo onthullen de Amsterdammers - tegen hun gewoonte in - zelf.

Het enige wat nog de overstap in de weg kan zitten is de medische keuring. Deze zal met iets meer aandacht dan normaal gevolgd worden, aangezien de Colombiaanse verdediger de voorbije weken ook met knieklachten kampte. Maar normaliter zal het geen belemmering vormen.

Duurder dan Depay en Chivu

De transfer van Memphis Depay van PSV naar Manchester United in 2015 is hierdoor niet langer de duurste uit de Eredivisie-historie, hij werd destijds verkocht voor 35 miljoen euro. Het record van duurste Eredivisie-verdediger is al helemaal aan gort door deze overstap. Dat was tot deze week namelijk Christian Chivu voor 18 miljoen van Ajax naar AS Roma in 2003.

Sánchez speelde pas een seizoen bij Ajax, maar maakte wel enorme indruk. Met name tijdens de succesvolle Europa League-campagne van de Amsterdammers viel hij vaak op door sterk en onverbiddelijk spel. Hij kwam tot 46 officiële wedstrijden en scoorde daarin zes keer. Niet slecht voor een centrale verdediger. Hij werd bovendien uitgeroepen tot Speler van het Jaar.

Niet van harte

Ajax-directeur Marc Overmars laat weten dat de club Sánchez niet van harte laat gaan. „Lang leek het er op dat we er niet uit zouden komen. Eigenlijk wilden wij hem helemaal niet laten gaan, dat speelde ook mee. Toen we op dit enorme bedrag uitkwamen en duidelijk was dat Davinson zou vertrekken, heb ik met mijn collega’s binnen de clubleiding overlegd over de komende weken. Wij hebben gezamenlijk besloten dat voor ons de transferperiode, wat betreft uitgaande transfers, nu gesloten is. Wij laten niemand meer gaan.”