Ronaldo tegen Lieke Martens: Ga lekker zitten schat!

Het zijn wonderlijke weken voor Lieke Martens. Niet alleen vanwege het veroveren van het Europees kampioenschap en de titel Beste Speelsters van Europa, maar ook omdat ze zich tussen de grootste voetbalsterren ter wereld begeeft.

Eerst was het Lionel Messi die met haar op de foto mocht, toen de twee aanvallers van FC Barcelona samen naar Monaco vlogen voor de uitreiking van de prijzen voor de beste spelers van Europa. Daar stond de 24-jarige Martens ineens op het podium naast Cristiano Ronaldo, die werd uitgeroepen tot beste voetballer van Europa. Trots poseerden ze samen met hun trofee.

Galant

Tijdens de persconferentie werd duidelijk dat Ronaldo behoorlijk te spreken was over de aanwezigheid van de Nederlandse linksbuiten. „Ga maar lekker zitten, schat”, zei de Portugees, terwijl hij galant een stoel voor haar aanschoof. „Dit is jóuw moment.” Toen ze de namen van Ronaldinho (van wie ze vroeger fan was) en Messi liet vallen, maakte Ronaldo cynische grapjes, maar Martens dacht echt dat hij in zijn eer was aangetast.

Het kwam allemaal een beetje ongemakkelijk over, maar één ding is zeker: de beste speler van de Oranje Leeuwinnen zal dit soort momenten nooit meer vergeten. En als aanwinst van FC Barcelona zullen er nog veel meer van dergelijke ontmoetingen plaatsvinden.